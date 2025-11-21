Monex presenta su actualización estratégica y el nuevo Plan Especial de Inversión a 45 días

Monex anunció una actualización clave en su estrategia global, reafirmando a México como su base operativa y delineando un plan para fortalecer su presencia en el mercado de acciones de Estados Unidos. La compañía busca avanzar hacia una posición más sólida en el ámbito financiero internacional mediante modelos de inversión estructurados y capacidades tecnológicas renovadas

La presentación fue liderada por Cristina Eddy, analista senior con experiencia en el mercado estadounidense, quien encabeza al equipo especializado trasladado recientemente desde EE. UU. a México. Acompañada por su asistente, Daniela Morales, ambas compartieron la visión estratégica y la orientación operativa de esta nueva etapa corporativa.

Visión global · Actualización estratégica

Eddy destacó que México se encuentra en un punto relevante dentro del flujo global de capital y que la intención de Monex es ofrecer a los inversionistas locales herramientas comparables a las disponibles en mercados desarrollados. Con su experiencia en EE. UU. y una infraestructura tecnológica reforzada, la compañía ampliará servicios de operación transfronteriza, estrategias cuantitativas y asesoría en asignación de activos para inversionistas de México y Latinoamérica.

Estrategia innovadora · Plan especial de 45 días

Como primer paso dentro de esta actualización, Monex presentó el «Plan Especial de Operación a 45 días», un modelo desarrollado por su equipo cuantitativo y su área de análisis. La metodología combina análisis de datos globales y ajustes dinámicos de posiciones para identificar oportunidades durante ciclos de volatilidad. Resultados internos iniciales indican desempeños positivos en escenarios de corto y mediano plazo. Morales explicó que el enfoque propone decisiones basadas en datos y no simples tácticas temporales.

Reacción del mercado · Retroalimentación

Inversionistas que participaron en la fase piloto expresaron comentarios favorables, destacando la claridad del modelo, su flexibilidad y la mejora en el proceso de toma de decisiones frente a estrategias tradicionales.

Mirando hacia el futuro

Monex anticipó que continuará ampliando sus capacidades en análisis cuantitativo, mercados globales y desarrollo de productos. Entre los próximos pasos figuran la expansión de operaciones en Norteamérica y Europa, nuevas líneas estratégicas de inversión y la construcción de un ecosistema inteligente orientado a clientes internacionales.



Source: Mexicomex Comunicae