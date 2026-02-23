Comunicae Noticias Noticias Mexicomex

Menos desperdicio, más eficiencia y sostenibilidad con Alsense® Food Retail de Danfoss

La aplicación IoT en la nube que revoluciona la operación inteligente de supermercados

En un sector de distribución alimentaria donde la seguridad alimentaria, la eficiencia energética y la reducción de pérdidas son prioridades críticas, Danfoss, presenta Alsense® Food Retail: la plataforma IoT (Internet de las Cosas) basada en la nube que transforma los supermercados en operaciones inteligentes, conectadas y altamente eficientes.

Alsense® es mucho más que un sistema de monitoreo: es un socio estratégico digital que integra supervisión precisa en tiempo real, análisis avanzados y servicios gestionados por expertos, todo sobre la segura y escalable plataforma Microsoft Azure. Esta solución conecta activos refrigerados de supermercados –desde vitrinas y cámaras hasta sistemas completos– permitiendo a gerentes de operaciones, mantenimiento y energía tomar decisiones informadas y proactivas en cualquier momento y lugar.

Características clave y beneficios que marcan la diferencia

  • Alertas y notificaciones en tiempo real a dispositivos móviles o preferidos, detectando desviaciones o problemas potenciales antes de que escalen.
  • Resolución proactiva de incidencias críticas, evitando pérdidas de productos perecederos y garantizando el cumplimiento estricto de normas de seguridad alimentaria.
  • Paneles de control personalizables para visualizar solo los datos relevantes, monitorear tendencias de rendimiento y priorizar acciones con claridad.
  • Informes procesables y análisis detallados adaptados a las necesidades específicas de cada empresa, facilitando decisiones basadas en datos reales para optimizar inventarios, reducir costos y cumplir regulaciones.

Alsense® empodera a los profesionales del retail alimentario en América Latina a enfrentar desafíos regionales como altos costos energéticos, cadenas de frío vulnerables al clima y presión por sostenibilidad. Al reducir hasta un 30 % el desperdicio de alimentos y hasta un 15-30 % el consumo energético en refrigeración (según implementaciones documentadas), la plataforma no solo mejora la rentabilidad, sino que contribuye directamente a objetivos de descarbonización y eficiencia operativa en un mercado en rápido crecimiento.

«Alsense® representa el siguiente nivel de inteligencia en refrigeración comercial: ofrece un ‘sexto sentido’ operativo que permite a los supermercados anticiparse, ahorrar recursos y elevar la calidad del servicio al cliente», señala el equipo de expertos de Danfoss. «En regiones como México y Latinoamérica, donde la expansión del retail moderno demanda soluciones escalables y remotas, esta plataforma IoT en la nube posiciona a los operadores a la vanguardia de la competencia, minimizando residuos, maximizando la vida útil de activos y avanzando hacia metas de sostenibilidad sin comprometer la frescura ni la seguridad de los alimentos».

Disponible a través de la amplia red de distribuidores Danfoss en la República Mexicana y Latinoamérica, Alsense® se integra perfectamente con controladores y gestores ADAP-KOOL® de Danfoss, ofreciendo una solución completa desde sistemas in-situ y hasta la nube. Para descargar más información y solicitar una demostración, visitar www.danfoss.com y la sección dedicada a Alsense Food Retail.

