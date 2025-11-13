Mario Badescu presenta el Ritual de Skincare que transforma el cuidado de la piel

Las fórmulas de Mario Badescu ayudan a mantener la hidratación, tratan las imperfecciones y brindan al rostro un brillo natural, además usan ingredientes botánicos y naturales

Cuidar de la piel no tiene que ser complicado. No se trata de una rutina interminable, sino de elegir fórmulas que realmente funcionen y respeten lo que la piel necesita. Esa ha sido, desde hace más de cinco décadas, la premisa de Mario Badescu, una marca que ha transformado el cuidado facial en un ritual sencillo, accesible y eficaz.

En Mario Badescu creen que la constancia es la verdadera clave para lograr una piel saludable. Por ello, cada una de sus líneas está diseñada para equilibrar, hidratar y revitalizar el rostro con fórmulas botánicas, naturales y seguras, libres de crueldad animal y —en la mayoría de los casos— veganas. Sus productos no buscan prometer resultados imposibles, sino acompañar día a día con texturas ligeras, aromas suaves y resultados visibles desde la primera aplicación.

Más de cinco décadas respaldan su trayectoria. Lo que comenzó como un pequeño spa en Nueva York fundado por el químico y cosmetólogo rumano Mario Badescu, se ha convertido en una marca icónica que ha ganado la confianza de generaciones. Su filosofía se mantiene intacta: hacer del cuidado de la piel algo real, sin pretensiones, con fórmulas que combinan lo mejor de la ciencia y la naturaleza.

«La clave del cuidado de la piel está en la constancia y en elegir productos que realmente respondan a las necesidades de cada persona. Las fórmulas de Mario Badescu permiten que la piel se vea saludable y radiante desde el primer uso», comparte Jimena Sarmiento Marcial, directora de Ventas Internacionales para Latinoamérica en Mario Badescu México.

Hoy, más que nunca, la marca reafirma su compromiso con quienes buscan una piel equilibrada y luminosa sin complicaciones. Porque cuidar de uno mismo empieza por lo esencial: conocer la propia piel y darle lo que necesita, ni más ni menos.

«Las fórmulas de Mario Badescu destacan por su equilibrio entre ciencia y naturaleza. Cada ingrediente tiene una función dermatológicamente comprobada, lo que garantiza resultados visibles sin comprometer la salud de la piel», explica la doctora Daniela Arteaga, dermatóloga por el Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga».

«Desde la primera aplicación se nota una piel más equilibrada, con mejor textura e hidratación. La constancia en el uso de sus productos potencia los resultados, porque sus fórmulas están pensadas para trabajar con la piel, no en contra de ella», añade la Dra. Daniela Arteaga.

Cinco clásicos que transforman el cuidado de la piel

Drying Lotion

Es una loción que sirve para secar imperfecciones superficiales al dormir sin que irrite la piel. Se trata de un tratamiento de acción rápida y eficaz que ha sido galardonado con el Premio Allure Readers’ Choice 2020, Acné; Premio Beauty Inc The Greatest Skin Care 2021, Acné; Premio Prevention Healthy Skin 2023, Mejor tratamiento para el acné.

Modo de empleo: antes de usar, es importante no agitar el frasco y asegurarse de que el sedimento rosado permanezca en el fondo. La aplicación se realiza en la noche, después de limpiar la cara. Se sumerge un Q-tip en el frasco y se coloca directamente sobre las imperfecciones y al despertar, enjuagar la cara.

Principales Ingredientes:

Ácido Salicílico: exfolia y purifica.

exfolia y purifica. Azufre: regula el exceso de grasa.

regula el exceso de grasa. Calamina: ayuda a calmar la piel.

ayuda a calmar la piel. Óxido de zinc: propiedades cicatrizantes y absorbentes.

Es importante mencionar que no se debe de aplicar en la piel si se cuenta con algún tipo de lesión, evitar por completo el contacto con ojos y boca y no es un producto preventivo.

Drying Patches

Son un tratamiento localizado y discreto que actúa directamente sobre las imperfecciones superficiales, ayudando a suavizarlas, secarlas y reducir el enrojecimiento. Su formato transparente permite usarlos tanto durante el día como en la noche.

Modo de empleo: limpiar y secar profundamente la cara antes de la aplicación. Despegar el parche y colocarlo sobre la zona afectada, dejándolo actuar para obtener los mejores resultados.

Principales Ingredientes:

Ácido salicílico: reduce manchas y mantiene los poros limpios.

reduce manchas y mantiene los poros limpios. Niacinamida: equilibra la piel y regula su apariencia.

equilibra la piel y regula su apariencia. Vitamina C (BV-OSC): ayuda a generar colágeno.

ayuda a generar colágeno. Hialuronato de sodio: hidrata la piel y reduce la inflamación.

hidrata la piel y reduce la inflamación. Extracto de hojas de Melaleuca Alternifolia (árbol de té): contiene propiedades antiinflamatorias y desinfectantes.

contiene propiedades antiinflamatorias y desinfectantes. Fitoesfingosina: propiedades antimicrobianas.

No se recomienda aplicar sobre maquillaje u otros productos sobre el parche, ni usarlos sobre piel lastimada.

Facial Spray – Producto más destacado y emblemático

Hidrata, calma y revitaliza la piel dejando un efecto fresco y luminoso. Es sumamente versátil, ya que se puede aplicar después de la crema facial, para fijar el maquillaje o incluso en el cabello. Está disponible en varias presentaciones como: aloe vera, pepino y té verde, manzanilla, lavanda, salvia y naranja o aloe con ácido hialurónico y agua de coco.

Modo de empleo:

Aplicar el spray sobre la cara, cuello e incluso el cabello, evitando los ojos para rehidratar la piel.

Principales Ingredientes:

Extracto de semillas de rosa canina: ayuda a rejuvenecer la piel.

ayuda a rejuvenecer la piel. Extracto de gardenia: gran fuente de antioxidantes.

gran fuente de antioxidantes. Extracto de tomillo: disminuye las imperfecciones de la piel.

disminuye las imperfecciones de la piel. Extracto de Fucus (alga marina): rico en minerales que suavizan y mejoran la textura de la piel.

rico en minerales que suavizan y mejoran la textura de la piel. Aloe Vera: hidrata y calma la piel.

Lip Balm

Diseñado para nutrir y proteger los labios secos. También está disponible en otros sabores como menta, rosa y açaí con vainilla.

Modo de uso: aplicar sobre los labios las veces que sea necesario para hidratarlos.

Principales Ingredientes:

Manteca de cacao y cera de abejas: ingredientes que ayudan a proteger y suavizar.

ingredientes que ayudan a proteger y suavizar. Aceite de coco: contiene muchos nutrientes.

contiene muchos nutrientes. Manteca de Karité: ayuda a dar una hidratación profunda.

ayuda a dar una hidratación profunda. Aceite de almendras dulces: contiene antioxidantes.

contiene antioxidantes. Aceite de semilla de frambuesa: mejora la apariencia y suavidad de la piel.

mejora la apariencia y suavidad de la piel. Aceite de aguacate: gran fuente de vitaminas.

gran fuente de vitaminas. Aceite de Oliva y jojoba: acondicionan y retienen la humedad.

acondicionan y retienen la humedad. Vitamina E: tipo de protección antioxidante.

tipo de protección antioxidante. Aloe vera y extracto de manzanilla: calman la piel.

Lip Mask

Una mascarilla que ofrece un tratamiento intensivo nocturno para alcanzar labios suaves, hidratados y renovados.

Modo de empleo: se recomienda aplicar una capa generosa antes de dormir, aunque también se puede usar durante el día.

Principales ingredientes:

Manteca de Karité: da una hidratación profunda.

da una hidratación profunda. Extracto de coco: acondiciona la piel.

acondiciona la piel. Aceite de coco y aceite de girasol: al ser ricos en nutrientes, suavizan la piel.

al ser ricos en nutrientes, suavizan la piel. Aceite de semilla de papaya: humecta intensamente.

humecta intensamente. Extracto de flor de saúco negro y Escualeno: suavizan la piel.

