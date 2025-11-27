Luc Haldimann, nuevo presidente del consejo de Magnolia para impulsar crecimiento global y estrategia de IA

La compañía refuerza su liderazgo en experiencias digitales integrando Inteligencia Artificial, con un enfoque en personalización y eficiencia a nivel mundial

Magnolia, proveedor líder global de Plataformas de Experiencia Digital (DXP), se complace en anunciar que el reconocido empresario del software y veterano de la industria Luc Haldimann se ha incorporado a su Consejo de Administración y ha asumido el cargo de Chairman (presidente).

El nombramiento de Luc representa un movimiento estratégico clave mientras Magnolia intensifica sus esfuerzos para integrar Inteligencia Artificial (IA) en su plataforma, asegurando que los clientes puedan ofrecer experiencias digitales altamente personalizadas y eficientes a nivel global.

Luc Haldimann es una figura fundamental en el ámbito del software empresarial. Es un líder estratégico ampliamente reconocido que combina con éxito un profundo conocimiento técnico con aguda visión de negocio, una combinación rara y esencial para guiar a Magnolia durante la actual ola de innovación impulsada por IA.

Cabe destacar que Luc fue cofundador y antiguo CTO/Presidente de Obtree Technologies, una empresa pionera suiza de CMS que desarrolló soluciones para grandes sitios web y que fue adquirida por IXOS Software en 2003. También es fundador de Unblu, proveedor suizo de soluciones conversacionales seguras y conformes para el sector global de servicios financieros. Tras liderar Unblu como CEO durante casi dos décadas, continuará su carrera ejecutiva como director de Estrategia (CSO) de Unblu. Su experiencia de primera mano en negocios CMS y ventas de software empresarial le otorga una ventaja crucial para definir el futuro de Magnolia.

«Estamos increíblemente entusiasmados de dar la bienvenida a Luc Haldimann a nuestro consejo como presidente», dijo Alain Kugelmann, Co-CEO de Magnolia. «Luc encarna la calidad y fiabilidad suiza. conocido por su integridad, precisión y enfoque pragmático a largo plazo para escalar empresas tecnológicas exitosas. Su liderazgo será vital mientras implementamos IA para mejorar la creación de contenidos, la personalización de clientes y la eficiencia operativa en nuestra plataforma a nivel mundial».

«He seguido la evolución de Magnolia en el espacio DXP durante muchos años y estoy profundamente impresionado por su base API-first y alcance global», dijo Luc Haldimann. «El mercado de experiencias digitales está en un punto de inflexión con la IA, y la tecnología de Magnolia está perfectamente posicionada para liderar esta transformación. Espero trabajar con el consejo y el equipo directivo para ejecutar una estrategia que continúe ofreciendo precisión, calidad e innovación revolucionaria a nuestros clientes en todo el mundo».

Magnolia considera que la visión de Luc refuerza de manera poderosa su compromiso de ofrecer innovación de primer nivel y ampliar su liderazgo en el mercado global.

Acerca de Magnolia

Magnolia es la plataforma de experiencias componible que une tecnologías líderes en un espacio central potente. Permite a los equipos empresariales gestionar cada marca, producto, canal y experiencia desde una única interfaz intuitiva. Compañías globales líderes en finanzas, manufactura, salud y más, eligen Magnolia como su DXP moderno y componible.



