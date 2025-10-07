Los pioneros tecnológicos mundiales CZ y el cofundador de Shazam encabezarán FinTech Forward 2025 en Baréin

FinTech Forward 2025 (FF25), el principal evento estratégico de tecnología financiera de la región, ha anunciado hoy que dos innovadores de renombre mundial serán los ponentes principales de la edición de este año: Changpeng Zhao (CZ), antiguo director ejecutivo de Binance, y Dhiraj Mukherjee, cofundador de Shazam

LATINOAMÉRICA (Octubre 07 de 2025). Su participación refleja el creciente papel de este evento insignia como escenario global para la innovación, que reúne a líderes que han transformado industrias y redefinido la forma en que millones de personas en todo el mundo interactúan con la tecnología y los servicios financieros.

Zhao, ampliamente conocido como CZ, es el fundador y antiguo director ejecutivo de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones. Bajo su liderazgo, Binance creció hasta prestar servicio a más de 235 millones de usuarios en 180 países, ofreciendo acceso a más de 350 activos digitales. Desde su fundación en 2017 hasta convertirse en líder mundial en menos de una década, la trayectoria de Binance pone de relieve tanto la magnitud como la rapidez de la transformación de la tecnología financiera. Sus conocimientos aportarán una relevancia única a la exploración de FF25 sobre el futuro del dinero, los mercados y la innovación financiera mundial.

Mukherjee cofundó Shazam, la revolucionaria aplicación que transformó la forma en que las personas descubren y conectan con la música. Lanzada en 2002, Shazam fue una de las primeras aplicaciones móviles en aprovechar la inteligencia artificial a gran escala, logrando finalmente más de dos mil millones de descargas en todo el mundo. La empresa fue adquirida por Apple en 2018. Mukherjee es ahora ampliamente reconocido como un líder intelectual en innovación responsable y el futuro de los ecosistemas digitales. Su carrera destaca el poder de la tecnología para dar forma a las experiencias humanas, lo que hace que su perspectiva sea especialmente valiosa para las conversaciones de FF25 sobre creatividad, disrupción e impacto.

Su presencia refuerza aún más la capacidad del evento para reunir diversas perspectivas sobre las fuerzas que dan forma al futuro de las finanzas. Ambos participarán en charlas informales: CZ en una sesión titulada «Las criptomonedas en transición: legitimidad, confianza y el futuro de las finanzas modernas», y Dhiraj abordará cómo planificar estratégicamente el éxito a largo plazo y lograr un impacto duradero y sostenible.

FF25, que tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre de 2025 en Exhibition World Bahrain (EWB), está organizado por la Junta de Desarrollo Económico de Baréin (Bahrain EDB) y aprovecha la posición del reino como centro financiero regional y puerta de entrada al mercado del CCG, valorado en 2,15 billones de dólares estadounidenses. Bahrein es reconocido por su marco regulatorio ágil y con visión de futuro, así como por sus iniciativas pioneras en áreas como la banca abierta, los activos digitales y la adopción de la nube. En combinación con una mano de obra bilingüe altamente cualificada y una infraestructura tecnológica avanzada, el reino se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para las empresas fintech y las firmas internacionales que se expanden en Oriente Medio.

Al dar la bienvenida a visionarios como CZ y Dhiraj Mukherjee, FinTech Forward 2025 reafirma su estatus como el foro líder en tecnología financiera de Oriente Medio y destaca el papel único de Baréin como centro neurálgico para los negocios globales y catalizador para el futuro de las finanzas. Para obtener más información sobre FinTech Forward 2025 y poder registrarse se puede hacer click aquí

