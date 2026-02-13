Los centros de datos de Danfoss son las centrales ocultas de la energía sostenible

Es hora de un cambio de paradigma y aprovechar el exceso de calor para un futuro más verde

En medio del auge de la economía digital global, los centros de datos se posicionan como el corazón de la innovación, soportando desde el cloud computing hasta el análisis de big data. Sin embargo, estas instalaciones críticas generan enormes cantidades de exceso de calor como subproducto de su operación continua, representando una oportunidad única para la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Danfoss, líder mundial en soluciones de refrigeración industrial, está a la vanguardia con tecnologías que capturan y reutilizan este calor residual, transformando los centros de datos de grandes consumidores de energía en valiosas fuentes de energía renovable.

Según el innovador whitepaper de Danfoss, Exceso de calor: La mayor fuente de energía sin explotar del mundo, los centros de datos en la Unión Europea consumen alrededor de 100 TWh de electricidad al año, generando una cantidad equivalente de calor residual que podría aprovecharse para calefacción de edificios cercanos, procesos industriales o redes de calefacción urbana mediante bombas de calor avanzadas y sistemas de recuperación de calor. Esta estrategia no solo reduce drásticamente los costos operativos, sino que acelera la transición verde al disminuir las emisiones de CO₂ y aliviar la presión sobre las redes eléctricas.

Los centros de datos son la columna vertebral del mundo digital, pero su producción térmica es una mina de oro por explotar. Con las soluciones de refrigeración de vanguardia de Danfoss—incluyendo compresores de alta eficiencia, controles inteligentes y tecnologías de recuperación de calor—, los operadores pueden mantener temperaturas óptimas en los servidores (entre 18-27 °C) mientras reutilizan el exceso de calor. No se trata solo de enfriamiento: es un cambio de paradigma hacia el uso circular de la energía, donde el desperdicio se convierte en un activo renovable.

Las soluciones personalizadas de Danfoss para centros de datos priorizan la sostenibilidad sin comprometer el rendimiento. Por ejemplo, los sistemas permiten exportar el exceso de calor a redes de calefacción urbana, calentando hogares, oficinas o incluso invernaderos cercanos. Este enfoque se alinea perfectamente con los objetivos globales de descarbonización, tal como se destaca en la serie de videos Decarbonization Explained, donde expertos de la industria explican cómo las tecnologías colaborativas impulsan un escalado eficiente y sostenible. «La industria necesita un cambio de paradigma», señala la serie, subrayando cómo las innovaciones líderes en enfriamiento de Danfoss mejoran la eficiencia energética y facilitan un crecimiento ágil y verde.

En un contexto de demanda energética en aumento —impulsada por el crecimiento poblacional y la expansión digital—, la reutilización del exceso de calor de los centros de datos podría generar ahorros de miles de millones en costos energéticos a nivel mundial. Una implementación completa de estas sinergias contribuiría a evitar hasta 30 millones de barriles de petróleo por día y 650 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año, según proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA). Danfoss, insta a legisladores, empresas y planificadores urbanos a priorizar incentivos para la recuperación de calor, eliminando barreras como lagunas regulatorias y falta de información para desbloquear todo este potencial.

