Lo que comen sí importa: Petco impulsa el bienestar integral de las mascotas

Una dieta adecuada ayuda a prevenir enfermedades y garantizar una vida más larga y plena en perros y gatos. Petco lanza la campaña #LoQueComenSíImporta

Petco reafirma su compromiso de promover la salud y el bienestar de las mascotas con el lanzamiento de la campaña #LoQueComenSíImporta, la cual tiene como propósito hacer un llamado a los tutores responsables a reflexionar sobre la importancia de ofrecer una nutrición adecuada a sus animales de compañía, considerando factores esenciales como la raza, la etapa de vida, el tamaño y el estilo de vida.

«Lo que comen las mascotas sí importa. Una dieta adecuada no solo impacta en su energía y vitalidad diaria, sino que es determinante para su salud a largo plazo. En Petco se busca ser el puente que conecte a los dueños con la mejor información y soluciones para cuidar de quienes más necesitan», señaló Alejandro Ahuad, director general de Petco.

La compañía resalta que una nutrición correcta es el pilar más importante para el bienestar de perros y gatos, ya que ayuda a mejorar su calidad de vida en muchos aspectos, como prevenir enfermedades, mantener un peso saludable, reforzar el sistema inmune, entre otros.

Petco recomienda que quienes convivan con animales de compañía consideren los siguientes aspectos al momento de elegir su dieta:

Raza: Algunas razas tienen predisposición genética a ciertas enfermedades, como la displasia de cadera en pastores alemanes o el sobrepeso en labradores, por lo que la alimentación debe ajustarse para prevenir o mitigar dichas condiciones.

Mientras que para los gatos se deben de considerar factores como la tendencia al sobrepeso, la salud del pelaje, por ejemplo, los gatos persas necesitan más ácidos grasos. Necesidades de salud específicas de la raza como podría ser la salud ósea de los Maine Coon, y el tamaño y forma de la mandíbula para adaptar el tipo de croqueta.

Etapa de vida: Aunque todos los perros y gatos necesitan los mismos nutrientes, estas cantidades varían según su etapa de vida. Por ejemplo, los cachorros y gatitos requieren una mayor cantidad de calorías, DHA y EPA. En cambio, los adultos necesitan dietas que los ayuden a mantener un peso saludable, y en la etapa senior, un alimento con más fibra e ingredientes funcionales, como glucosamina o probióticos.

Talla y peso: Debido a las diferencias en el tamaño, los perros tienen distintas necesidades nutricionales. Por ejemplo, aquellos de raza pequeña tienen un metabolismo rápido y necesitan un alimento rico en calorías; mientras que los perros grandes necesitan una dieta especial para evitar el sobrecrecimiento.

En lo que respecta a los gatos, se debe considerar su edad, salud, nivel de actividad y preferencias alimentarias, buscando una dieta alta en proteínas de origen animal, grasas esenciales, vitaminas y minerales.

Estilo de vida: Animales con alta actividad física, como perros de trabajo o gatos que tienen permitido salir a explorar, requieren más calorías y nutrientes que aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en casa.

De acuerdo con especialistas en nutrición veterinaria, cada mascota es única y requiere un plan de alimentación personalizado. Por ello, Petco ofrece campañas de educación, asesoría especializada en tienda y una amplia oferta de alimentos de alta calidad, diseñados para atender diferentes necesidades nutricionales.

Con la campaña #LoQueComenSíImporta, la nutrición adecuada se convierte en un factor decisivo para una vida más feliz y saludable.



