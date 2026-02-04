Lidera Vinte agenda de vivienda en LATAM

Desde Panamá, Vinte se posicionó como referente regional al mostrar cómo la innovación y la sustentabilidad pueden impulsar la vivienda social en América Latina, con más de 17 mil casas certificadas EDGE y modelos como la hipoteca verde y la casa Cero Energía

Grupo Vinte, de Sergio Leal, participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el banco de desarrollo CAF, liderando la agenda de vivienda en la región, como caso de éxito en materia de sustentabilidad, al ser el mayor constructor de casas en el país y el tercer desarrollador en Latinoamérica.

En el evento realizado en Panamá, Tobías Contreras, director de Sustentabilidad e Innovación de Vinte, participó en el panel «Vivienda social como motor de desarrollo, mesa desarrolladores: obstáculos y oportunidades para aumentar la oferta».

En América Latina y el Caribe, el acceso a una vivienda asequible es uno de los principales desafíos sociales y económicos. Los hogares de menores ingresos enfrentan la mayor dificultad para acceder a una vivienda propia o en renta.

Además, el déficit habitacional es un problema estructural común en toda la región, por la falta de oferta de vivienda social, un mercado financiero poco flexible, los altos costos del suelo y de materiales de la construcción, y la falta de mecanismos efectivos para reducir riesgos de inversión.

Ante este escenario, la experiencia regional mostró esquemas innovadores que están alineando incentivos de parte de los sectores público y privado.

En este Foro se presentaron casos de éxito en Colombia, Chile, Brasil y México, donde Vinte fue el único representante, y en el que se destacó como desarrollador pionero y hoy líder global con más de 17 mil viviendas con certificación EDGE, otorgadas por el IFC, brazo financiero del Banco Mundial, y como precursor de innovaciones como la hipoteca verde, la casa Cero Energía y la casa híbrida Cero Gas.

«El modelo de sustentabilidad de Vinte no solo impacta en indicadores ambientales, sino también en la vida cotidiana de quienes habitan sus desarrollos», destacó Contreras. En el caso del grupo, más de 415 mil familias se ven beneficiadas con un patrimonio de valor y que genera ahorros en los servicios básicos en agua, luz, y gas.

Este Foro organizado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe), abrió el diálogo para identificar oportunidades y acelerar la producción y el financiamiento de vivienda social en la región.

En este panel, Vinte estuvo acompañado por desarrolladores de la región de Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Argentina. Además de representantes de las cámaras de construcción de Panamá, Colombia, Bolivia, Perú; del sector público estuvieron presentes de los Ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Colombia; ONU-Habitat y otros organismos urbanos para la región.