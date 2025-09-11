LATAM NETWORKS participa en el IX Congreso Latinoamericano de la Franquicia en Ciudad de México

LATAM NETWORKS, consultora especializada en expansión internacional de franquicias, participará activamente en el IX Congreso Latinoamericano de la Franquicia, que se celebrará en Ciudad de México los días 16 y 17 de octubre, bajo la organización de ILAF (International Latin American Franchise)

El CEO de LATAM NETWORKS, David Sainz, intervendrá como ponente el viernes 17 a las 16:00h, en la conferencia titulada «Internacionalización de tu franquicia: ¿cuándo es el momento adecuado?», en la que compartirá claves estratégicas para detectar el punto óptimo de maduración de una marca antes de iniciar su expansión internacional.

«Internacionalizar no es solo una meta comercial, es una decisión estructural que requiere evaluar estabilidad operativa, replicabilidad del modelo, fortaleza de marca y capacidad financiera real. Detectar ese momento adecuado es lo que diferencia una expansión sostenible de un intento fallido», adelanta David Sainz.

El congreso, punto de encuentro de referentes internacionales

La ABF contará con la presencia de consultores de reconocido prestigio como Jorge Valencia (México), John Hayes y James Fripp (EE.UU.), Paulo Mauro (Brasil), Marcelo Schijman y Fabián Siliseranzki (Argentina), así como representantes de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, que ofrecerán una visión integral de la internacionalización de franquicias desde diferentes marcos normativos, culturales y operativos.

Networking estratégico desde la bienvenida

El congreso se iniciará el jueves 16 de octubre con una cena de bienvenida exclusiva para consultores internacionales, concebida como un espacio de networking de alto nivel para favorecer la colaboración entre profesionales y fortalecer alianzas multilaterales dentro del sector.

LATAM NETWORKS como aliado de la expansión internacional

La participación de LATAM NETWORKS no se limita a la ponencia. La consultora, con una sólida trayectoria en el desarrollo de estrategias de entrada en Europa para marcas latinoamericanas, se posiciona como un puente estratégico entre mercados. Su conocimiento operativo, legal y cultural del entorno europeo permite a las marcas franquiciadoras afrontar su internacionalización con respaldo profesional y visión a largo plazo.

Una oportunidad para reflexionar y actuar con estrategia

La intervención de David Sainz permitirá a los asistentes identificar cuándo su franquicia está preparada para operar fuera de su país de origen, evitando errores frecuentes de expansión prematura. Se abordarán aspectos como la estandarización de procesos, la consistencia de marca y la preparación del franquiciado internacional, claves para un crecimiento escalable y sostenible.

Un espacio clave para impulsar el modelo de franquicia en Latinoamérica

El IX Congreso Latinoamericano de la Franquicia se perfila como una plataforma para compartir experiencias, analizar tendencias globales y promover la profesionalización del sector. Además de las ponencias, se generarán dinámicas de colaboración con franquiciantes, consultores, proveedores y potenciales franquiciatarios, reforzando la red de contactos de alto nivel.

«Este tipo de foros son fundamentales para seguir construyendo un ecosistema sólido de franquicias en América Latina, con ambición internacional pero también con estructura y método», concluye Sainz.

Sobre LATAM NETWORKS

LATAM NETWORKS es una consultora especializada en expansión y desarrollo de franquicias en España y América Latina. Con una amplia experiencia en sectores como la restauración, el retail y los servicios, ofrece soluciones integrales que incluyen planificación estratégica, selección de ubicaciones, desarrollo de imagen comercial, captación de franquiciados y acompañamiento operativo. Su enfoque combina rentabilidad, sostenibilidad y adaptación a las nuevas tendencias del consumidor.



Source: Mexicomex Comunicae