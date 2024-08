Las NIS, qué son y qué consecuencias tiene para las empresas en 2025 por De la Paz, Costemalle

/COMUNICAE/

Las NIS directrices y estándares que las empresas deben seguir. Se debe presentar un informe detallado sobre el desempeño en criterios ESG

«Las NIS (Normas de Información de Sostenibilidad) son directrices y estándares que las empresas deben seguir, para reportar sus impactos y prácticas en relación con la sostenibilidad», afirman los especialistas en De la Paz, Costemalle DFK.

Esta normativa exigirá la presentación de un informe detallado sobre el desempeño en criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) a partir del periodo de 2025. Las NIS son obligatorias para las empresas privadas y entidades que reportan con las Normas de Información Financiera (NIF).

Es importante contar con un aliado especialista como De la Paz, Costemalle DFK, para tener un enfoque integral que permita garantizar el entendimiento y cumplimiento de las NIS, ya que.

No cumplir con estas Normas, puede hacer que las empresas o negocios quede fuera de las cadenas de valor al no tener esta información como proveedor o no tener acceso a financiamiento si no se tiene esta información al respecto, incluso ser sujeto a tasas de interés más altas, posibles impactos en la opinión de cumplimiento de sus estados financieros.

Por ello, algunas recomendaciones de enfoque integral para garantizar que se cumplan de forma correcta con estas normas son:

Capacitación

Las empresas y sus colaboradores deben familiarizarse con los temas de sostenibilidad y su vínculo con el modelo de negocio.

Es importante contar con un entrenamiento para el cálculo de los indicadores NIS y su adecuado reporte, para entender esto de forma correcta, es muy importante acercarse a los expertos como los especialistas en De la Paz, Costemalle DFK.

Asesoría para implementación de NIS

Conocer el panorama actual del negocio sobre sostenibilidad por medio de un diagnóstico ayuda a identificar las áreas de oportunidad, a reforzar y puntualizar en qué aspectos ESG necesita asesoría para implementar de forma correcta las NIS.

Asimismo, se podrá tener un análisis de brechas para determinar brechas en los datos disponibles y procesos.

Evaluación de cumplimiento sobre el informe NIS

Finalmente, también es primordial tener una evaluación con opinión de cumplimiento, ya sea revisión limitada (limited assurance) o a nivel auditoría, esto generará más seguridad/confianza para los usuarios de información externos, como para la toma de decisiones dentro de la gestión interna.

Para poder entender y aplicar de forma correcta las NIS será importante contar con aliados que la conozcan a detalle para capacitar, asesorar e informar a las empresas sobre las mejores prácticas para adaptarla a sus procesos. En De la Paz Costemalle DFK se brinda esa asesoría especializada que se requiere.

