La Residencia Dorada de Omán atrae a inversores globales que buscan estabilidad y acceso a largo plazo

Tres meses después de su lanzamiento, la Residencia Dorada a 10 Años de Omán está emergiendo como una de las vías de residencia a largo plazo más atractivas de la región, generando un creciente interés entre inversores, emprendedores y familias internacionalmente móviles que buscan estabilidad, regulación transparente y acceso estratégico a mercados de alto crecimiento. El programa—lanzado bajo la Visión Omán 2040—ofrece un marco estructurado para los inversores que deseen establecer vínculos más profundos en un país que se posiciona como un centro económico seguro y conectado globalmente.

La Residencia Dorada concede a los solicitantes elegibles una residencia a largo plazo a cambio de una inversión mínima de 520.000 USD a través de siete vías claramente definidas. Estas incluyen ser propietario de unidades inmobiliarias terminadas dentro de Complejos Turísticos Integrados; establecer una empresa registrada en Omán; comprar bonos de desarrollo del gobierno; invertir en valores cotizados en la Bolsa de Valores de Mascate; o realizar un depósito a plazo en un banco omaní autorizado por un mínimo de cinco años. Los solicitantes también pueden calificar siendo propietarios de una empresa que emplee al menos a 50 ciudadanos omaníes o mediante nominación bajo la Ley de Inversión de Capital Extranjero de Omán, siempre que el capital de la empresa cumpla con el umbral requerido.

Una característica definitoria del programa es su diseño centrado en la familia. Los solicitantes aprobados pueden patrocinar a su cónyuge e hijos de cualquier edad, adquirir propiedades adicionales fuera de las zonas turísticas y emplear hasta tres trabajadores domésticos sin necesidad de un patrocinador local. La residencia también incluye carriles de inmigración de vía rápida y visas ampliadas para familiares extendidos. Estos beneficios—poco comunes en muchos programas de residencia globales—posicionan a Omán como un destino que ofrece seguridad a largo plazo y un entorno inclusivo y predecible para las familias.

El sistema de solicitud es totalmente digital, lo que permite a los solicitantes de todo el mundo cargar documentos, hacer seguimiento de las solicitudes y comunicarse directamente con gestores de relación dedicados. El programa cuenta con el apoyo de Migrate World, que proporciona verificación de diligencia debida y asistencia de reubicación para alinear el proceso de incorporación con los estándares internacionales de migración de inversores. El modelo optimizado refleja el impulso institucional más amplio de Omán hacia la eficiencia, la transparencia y servicios unificados para inversores.

La posición geográfica de Omán en el cruce de Asia, África y Oriente Medio continúa siendo un factor central en el interés global. Con acceso a más de 2.600 millones de consumidores y conexiones directas con las principales rutas comerciales, el país es visto cada vez más como una base estable para operaciones regionales. Instituciones regulatorias sólidas, una larga tradición de neutralidad política y una de las monedas más estables del mundo refuerzan aún más la confianza de los inversores. Los indicadores de calidad de vida también contribuyen a la demanda global, situando a Omán entre los países mejor clasificados del mundo en seguridad, clima y poder adquisitivo.

Los funcionarios señalan que el programa ya está complementando los esfuerzos nacionales para atraer talento y capital hacia sectores prioritarios. Las vías que requieren empleo de ciudadanos omaníes apoyan los objetivos de capital humano del país, mientras que las auditorías obligatorias fortalecen la gobernanza y los estándares operativos de las empresas participantes. El interés inicial de inversores en energía renovable, logística, manufactura avanzada, turismo y minería se alinea estrechamente con la agenda de diversificación de Omán bajo la Visión 2040.

A medida que se intensifica la competencia entre programas globales de residencia y ciudadanía, Omán está posicionando su modelo como una opción a largo plazo, confiable y basada en alianzas. Mientras que otras iniciativas regionales dependen en gran medida de incentivos a corto plazo, el enfoque de Omán—basado en claridad regulatoria, estabilidad económica y un diseño centrado en la familia—está ganando reconocimiento de manera constante en los círculos internacionales de inversión. Tres meses después de su lanzamiento, los primeros indicadores sugieren que el programa está en camino de convertirse en un motor clave de la atractividad de Omán para la inversión en los próximos años.

Más detalles y el proceso completo de solicitud están disponibles en https://omanresidence.gov.om/en-us/

