La marca deportiva global U.S. Polo Assn. lanza su primera tienda minorista en Berlín, Alemania

U.S. Polo Assn., la marca oficial de la Asociación de Polo de los Estados Unidos (USPA), se enorgullece de anunciar su primera tienda minorista en Alemania junto con sus socios de marca Incom S.p.a. y Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH (MVS). La ubicación de la primera tienda de la Asociación Polo de EE. UU. en el corazón de Berlín se encuentra en el principal centro comercial Alexa Mall en Alexanderplatz y marca el comienzo de un despliegue minorista estratégico en todo el país, que solidifica la presencia global de la marca multimillonaria en Alemania. La nueva tienda de Berlín ofrece una cuidada selección de colecciones de ropa interior y ropa de playa para hombre, mujer, una mezcla perfecta de tradición deportiva y espíritu contemporáneo.

U.S. Polo Assn. es un símbolo de estilo que combina inspiración deportiva y estilo de vida auténtico y continúa fortaleciendo su presencia global. U.S. Polo Assn. planea abrir más de 20 tiendas en los próximos años en Alemania, que es uno de los 10 principales mercados mundiales para la marca. Un sitio de comercio electrónico de la Asociación de Polo de EE. UU. se lanzará en Alemania en 2026. Esta expansión refleja el compromiso de la marca global de ofrecer una experiencia de marca auténtica y marca otro hito emocionante para U.S. Polo Association en Europa. Hasta 2025, U.S. Polo Assn. está aumentando su flota de tiendas con 100 nuevas ubicaciones adicionales, lo que elevará el recuento a 1,200 tiendas minoristas en todo el mundo.

La gran inauguración de la tienda de Alexa Mall U.S. Polo Assn. fue una noche de celebración con un corte de cinta y un cóctel, al que asistieron VIPs, medios de comunicación y fanáticos de la marca, con invitados especiales como J. Michael Prince, presidente y CEO de U.S. Polo Assn./USPA Global, Lorenzo Nencini, presidente de Incom y Raffaele Sarnacchiaro de MVS. Junto a ellos estuvo el Embajador Global de la Marca de la Asociación de Polo de EE. UU. y Campeón Italiano de Polo, Giordano Magini. Las modelos de la Asociación de Polo de EE. UU. mostraron el estilo icónico de los jugadores de polo durante todo el evento y en el centro comercial, mientras que los invitados disfrutaron de aperitivos, cócteles, regalos personalizados y premios con ritmos de DJ en vivo, todo de la icónica marca inspirada en el deporte.

«Estamos haciendo crecer agresivamente el mercado alemán con nuestra tienda minorista y la expansión del comercio electrónico de la Asociación de Polo de EE. UU., así como nuestra huella de asociación mayorista», dijo J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que administra y supervisa la marca global multimillonaria de la Asociación de Polo de EE. UU.

«Abrir nuestra primera tienda de la Asociación de Polo de EE. UU. en Berlín no se trata solo de lanzar una tienda, se trata de dar vida a nuestra marca de una nueva manera para el mercado alemán. Nuestras ubicaciones independientes permiten a los consumidores interactuar plenamente con el estilo de vida de la Asociación de Polo de EE. UU. en una experiencia minorista inmersiva que profundiza nuestra conexión con los clientes y refleja nuestro compromiso a largo plazo con este mercado vital», agregó Prince.

La Asociación de Polo de EE. UU. también se enorgullece de ser el patrocinador oficial de ropa de la Copa Maifeld de Berlín en el histórico Olympiapark, que sirvió como Parque Olímpico para los Juegos Olímpicos de Verano de Berlín de 1936. Este torneo es uno de los más importantes de Alemania y uno de los más destacados de la temporada europea de polo.

«Berlín no es solo una capital europea: es un centro creativo, multicultural y vanguardista de la moda, donde los consumidores valoran tanto el estilo clásico como la calidad, un sello distintivo de la marca U.S. Polo Assn.», dice Lorenzo Nencini, CEO de Incom, socio estratégico de U.S. Polo Assn. Con una fuerte presencia en el sector de la moda local, estamos orgullosos de asociarnos con Sarnacchiaro para nuestra tienda en la calle principal alemana, el lugar ideal para el debut de U.S. Polo Association en Alemania».

Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH es una empresa familiar de distribución de moda con sede en Alemania, con más de 40 años de experiencia en el sector. Fundada en 1985, MVS ofrece experiencia integral en toda la cadena de valor, desde el diseño y el desarrollo de productos hasta la producción tanto en la UE como en Asia, la importación, las ventas y la logística interna, establecida en 2020. Conocida por su mentalidad emprendedora y sus asociaciones de larga data, MVS trabaja en estrecha colaboración con los principales minoristas y distribuidores de toda Europa para llevar al mercado productos de moda y de alta calidad.

«Dar vida a U.S. Polo Assn. en Berlín es un momento de orgullo para nuestro equipo en MVS y el resultado de una asociación sólida y dinámica», dijo Raffaele Sarnacchiaro, Director General de Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH. «Con esta primera tienda en el corazón de Berlín, estamos preparando el escenario para el crecimiento a largo plazo y un emocionante viaje minorista para U.S. Polo Assn. en Alemania».

ACERCA DE U.S. POLO ASSN.

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association, la asociación más grande de clubes de polo y jugadores de polo en los Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el Centro Nacional de Polo de la USPA en Wellington, Florida. Este año, la Asociación de Polo de EE. UU. celebra 135 años de inspiración deportiva junto con la USPA. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1,100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. Acuerdos históricos con ESPN en los Estados Unidos y Star Sports en la India ahora transmiten varios de los campeonatos de polo más importantes del mundo, patrocinados por la Asociación de Polo de los Estados Unidos, haciendo que el emocionante deporte sea accesible a millones de fanáticos del deporte en todo el mundo por primera vez.

Para obtener más información, se puede visitar uspoloassnglobal.com o seguir en @uspoloassn.



