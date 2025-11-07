La inteligencia conectada: el nuevo cerebro de la industria mexicana

Óscar Mora, CEO de ENTI, impulsa una visión que coloca a México en el mapa global de la innovación industrial

La industria mexicana atraviesa un punto de inflexión. En el marco del foro organizado por el Centro Regional de Innovación CERHAN, el ingeniero Óscar Mora, director general de ENTI (Especialistas Nacionales en Tecnología e Innovación), presentó la conferencia «Sistemas de Control y Sensores en Procesos Automatizados: El Cerebro Invisible de la Industria del Futuro», en la que destacó cómo la inteligencia conectada está redefiniendo la manufactura nacional.

«Sin sensores no hay automatización; sin sistemas de control no hay inteligencia industrial», señaló Mora, al explicar que los sensores son los sentidos de una fábrica: sus ojos, oídos y piel, mientras que los sistemas de control son el cerebro que interpreta, decide y actúa en milisegundos.

De fábricas a ecosistemas inteligentes

Mora subrayó que la automatización dejó de ser un proceso mecánico para convertirse en un sistema vivo e interconectado. «Las plantas industriales ya no son estructuras rígidas, sino ecosistemas inteligentes capaces de aprender y adaptarse en tiempo real gracias al software, la conectividad y la inteligencia artificial», explicó. El objetivo, añadió, es lograr mayor eficiencia, precisión y sostenibilidad, reduciendo costos y el impacto ambiental.

México ante el nearshoring: del ensamble al diseño

Para Mora, el nearshoring es una oportunidad histórica. «México puede dejar de ser el taller del mundo para convertirse en su laboratorio», precisó.

Desde ENTI, la compañía impulsa soluciones que integran automatización, robótica, sistemas de control, software industrial y capacitación técnica para que el talento mexicano lidere esta nueva era de competitividad.

El talento humano, clave de la industria 5.0

Lejos de reemplazar al ser humano, la automatización lo potencia. «Las fábricas del futuro no buscarán operadores, sino mentes capaces de comprender sistemas, interpretar datos y diseñar procesos con propósito», afirmó Mora.

ENTI apuesta por una industria en la que la tecnología y la creatividad humana trabajen de la mano: la esencia de la llamada Industria 5.0.

Acerca de ENTI

ENTI es una empresa 100% mexicana con más de 12 años de experiencia en tecnologías de la información, especializada en ofrecer soluciones innovadoras de transformación digital y optimización de procesos para empresas de todos los sectores. Su equipo está compuesto por más de 100 expertos certificados, comprometidos con la excelencia y la innovación tecnológica.

Con presencia internacional en Estados Unidos, Inglaterra, España y Argentina, ENTI es miembro activo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) y participa en la Feria Aeroespacial México (FAMEX). Además, cuenta con alianzas estratégicas con líderes globales como Amazon Web Services (AWS), SONDA México, SOAINT, Red Hat (Colombia) y Alegro & Associates, entre otros.

ENTI colabora con empresas de renombre como Grupo AXO, Alibaba, FEMSA, Televisa, Zurich, VOLARIS, y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), consolidando su liderazgo como un aliado estratégico en el ámbito de las tecnologías de la información.

Para más información, se puede visitar: https://en-ti.com/ o las redes sociales de la empresa.



Source: Mexicomex Comunicae