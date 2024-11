Klöckner & Co invierte en una nueva planta de procesamiento de aluminio para acelerar aún más el crecimiento de los segmentos de automoción e industrial en Norteamérica

/COMUNICAE/

Paso importante en la aplicación de la estrategia de Klöckner & Co de ampliar su cartera de productos y servicios de mayor valor añadido a lo largo de la cadena de valor para los clientes. La inversión acelerará el crecimiento de los segmentos de automoción e industrial de la empresa en los importantes mercados en crecimiento de EE.UU. y México

Klöckner & Co construirá una nueva planta de procesamiento de aluminio laminado plano en el campus de Aluminum Dynamics LLC (ADL) en Columbus (MS). La inversión forma parte de la aplicación en curso de la estrategia de la empresa, según la cual Klöckner & Co amplía constantemente su cartera de productos y servicios a lo largo de la cadena de valor para los clientes. En el marco de esta estrategia, Klöckner & Co tiene la intención de ampliar su cartera de procesamiento de peajes para beneficiarse del rentable negocio de mayor valor añadido y depender mucho menos de la evolución de los precios del acero.

Guido Kerkhoff, CEO de Klöckner & Co SE: «Tras nuestras adquisiciones de National Material of Mexico (NMM) e Industrial Manufacturing Services (IMS) el año pasado, la inversión en esta nueva planta de procesamiento marca el siguiente capítulo de nuestra historia de éxitos en Norteamérica. Gracias a la aplicación consecuente de nuestra estrategia, nos beneficiaremos del futuro crecimiento de los segmentos de automoción e industrial en EE.UU. y México, aumentaremos nuestro enfoque en nuestra cartera de productos y servicios de mayor valor añadido y aislaremos aún más a Klöckner & Co de la volatilidad de los precios de mercado».

La inversión estratégica, que se realizará a través de la filial estadounidense de Klöckner, Kloeckner Metals Corporation (KMC), permitirá a Klöckner & Co acelerar el crecimiento de su segmento automovilístico e industrial en dos importantes mercados en expansión, EE.UU. y México. Además, la inversión respaldará la colaboración que mantiene desde hace tiempo con la empresa matriz de ADL, Steel Dynamics Inc. (SDI).

John Ganem, Consejero Delegado de Kloeckner Metals Corporation: «Nuestro claro enfoque en las cadenas de valor de los clientes y nuestra cartera de productos y servicios únicos nos permitirán acelerar el crecimiento en nuestros segmentos de automoción e industrial. Esperamos hacer realidad todo nuestro potencial en los mercados norteamericanos en los próximos años».

Las nuevas instalaciones de 200.000 pies cuadrados tienen una capacidad anual de hasta 250.000 toneladas y están estratégicamente situadas para procesar los productos de aluminio de ADL, eficientes energéticamente y con emisiones reducidas de CO2. Con su ubicación en el campus, KMC podrá ofrecer soluciones de procesamiento de aluminio altamente sostenibles y las mejores de su clase, aprovechando un modelo de centro y radio que utiliza las 55 ubicaciones de la red de KMC en EE.UU. y México.

La nueva ubicación, cuya puesta en marcha está prevista para el cuarto trimestre de 2026, ofrece margen de crecimiento para añadir servicios de procesamiento de mayor valor añadido que satisfagan la creciente demanda del mercado de corte por láser.

Sobre Klöckner & Co:

Klöckner & Co SE es uno de los mayores distribuidores independientes de productos siderúrgicos y metálicos y una de las principales empresas de centros de servicios siderúrgicos del mundo. Con su red de distribución y servicio de unos 120 centros, principalmente en Norteamérica y la región «DACH» (Alemania, Austria y Suiza), Klöckner & Co suministra a más de 60.000 clientes. Actualmente, el Grupo cuenta con unos 6.500 empleados. Klöckner & Co generó unas ventas de unos 7.000 millones de euros en el ejercicio fiscal 2023. Con la ampliación de su cartera de materiales reducidos enCO2, servicios y opciones logísticas bajo la marca paraguas Nexigen®, la empresa subraya su papel como pionera de una industria siderúrgica sostenible. Al mismo tiempo, Klöckner & Co lidera la transformación digital de la industria siderúrgica y se ha fijado el objetivo de digitalizar y automatizar en gran medida su cadena de suministro y servicios. De este modo, la empresa aspira a convertirse en el principal proveedor integral de acero, otros materiales, equipos y servicios de procesamiento de Europa y América.

Las acciones de Klöckner & Co SE están admitidas a cotización en el segmento de mercado regulado (Regulierter Markt) de la Bolsa de Fráncfort (Frankfurter Wertpapierbörse) con otras obligaciones posteriores a la admisión (Prime Standard). Las acciones de Klöckner & Co cotizan en el índice SDAX® de Deutsche Börse.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Sobre Kloeckner Metals Corporation

Kloeckner Metals Corporation (KMC) is a subsidiary of Klöckner & Co. based in Roswell, Georgia. It is one of the largest distributors of steel and metal products and one of the leading steel service companies in North America. The company has more than 3,100 employees and more than 55 branches in the US and Mexico, and will generate revenues of USD 4.1 billion by 2023.

KMC se compromete a ofrecer a sus clientes las últimas tecnologías de fabricación y procesamiento y las soluciones más innovadoras de la cadena de suministro. La empresa también proporciona acceso a acero eléctrico, aluminio y acero inoxidable, atendiendo especialmente a los mercados finales de la automoción y la industria en Norteamérica.

Sobre Steel Dynamics

Steel Dynamics es uno de los mayores productores nacionales de acero y recicladores de metales en América del Norte, sobre la base de la capacidad anual estimada de fabricación de acero y reciclaje de metales, con instalaciones ubicadas en todo Estados Unidos y en México. Steel Dynamics fabrica productos de acero, como chapas de acero laminadas en caliente, laminadas en frío y revestidas, vigas y perfiles de acero estructural, raíles, acero de calidad especial, acero acabado en frío, productos de barras comerciales, perfiles de acero especiales y viguetas y plataformas de acero. Además, la empresa produce arrabio líquido y procesa y vende chatarra ferrosa y no ferrosa.

