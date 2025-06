JOZE: un renacer musical entre épocas, emociones y grandeza Latina

Entre el pop elegante, el legado musical y la resiliencia migratoria, JOZE se posiciona como una nueva voz imprescindible en la música latina contemporánea

En un panorama musical que clama por propuestas auténticas y con alma, JOZE irrumpe como una de las voces más poderosas y sofisticadas del nuevo pop latino. Su EP debut, Me Llamo JOZE, no es solo una obra musical: es una pieza cinematográfica, íntima y profundamente emocional. Cada canción es un capítulo vivido, una escena cuidadosamente escrita, donde la artista se entrega por completo con una voz limpia, sin artificios, y una interpretación que conmueve sin pedir permiso.

El tema que marcó su reaparición, «Me Llamas«, producido por el multipremiado Jhon Paul «El Increíble» (Bad Bunny, Farruko, Alex Sensation), se convirtió en su breakthrough single: una joya minimalista con estética de época e inspiración Bridgerton, que convirtió la vulnerabilidad en belleza pura. Con este tema, JOZE no solo volvió: anunció el inicio de una era sonora marcada por la honestidad radical, la elegancia emocional y la sensibilidad artística.

Hija de padres hondureños, nacida en Chile y formada en Estados Unidos, JOZE es el vivo reflejo de la fusión cultural latina contemporánea. Desde joven, su talento fue respaldado por gigantes de la industria como Jon Gass (Madonna, Janet Jackson, Whitney Houston) y Edgar Cortázar (Luis Miguel, Demi Lovato, Laura Pausini). Aunque desafíos migratorios pausaron su ascenso en EE.UU., JOZE transformó esa pausa en evolución. Se convirtió en madre, se redescubrió como mujer, y regresó con una visión clara, vulnerable y poderosa.

Ahora, su universo artístico continúa expandiéndose con una colaboración inesperada: un nuevo sencillo junto a Mykal Rose, ícono del reggae y ganador del Grammy Award. Este encuentro entre dos mundos -el pop emocional de JOZE y la fuerza legendaria de Rose- ya está disponible, con un videoclip en camino que promete ser tan impactante como la canción misma.

Distribuida por The Orchard / Sony Music y respaldada por Iconic Music Group, JOZE no solo lanza música: construye legado. Su EP Me Llamo JOZE es una obra honesta, visual y profundamente humana. Una historia que no se escucha: se siente.

Website: https://jozemusic.com/

Instagram: https://www.instagram.com/jo.zemusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@jozemusic

YouTube: https://www.youtube.com/@jozevevo

℗ Latino Live Studios

Video

https://www.youtube.com/watch?v=RprsItKgTfA



Source: Mexicomex Comunicae