JETOUR GAIA Architecture. Tecnología revolucionaria que redefine la excelencia todoterreno premium

LATINOAMÉRICA (Mayo 01 de 2025). Enfocada en su estrategia “Travel+”, JETOUR marcó un hito en el segmento todoterreno premium en Auto Shanghai 2025. La marca presentó su arquitectura GAIA, dando a conocer los modelos G700 y G900 basados en esta avanzada plataforma. Inaugurado el 23 de abril, Auto Shanghai 2025 destaca como el evento automovilístico más influyente de la primera mitad del año, poniendo el foco en tecnologías de vanguardia y lanzamientos de modelos de alto perfil.

La arquitectura GAIA impulsa la incursión todoterreno premium de JETOUR

El segmento todoterreno premium ha estado dominado por vehículos de combustión, cuyas limitaciones en la entrega de potencia dificultan la adopción de nuevas tecnologías energéticas en terrenos extremos. El sistema híbrido basado en la arquitectura GAIA de JETOUR supera este reto al garantizar una entrega de potencia sostenida y una autonomía ampliada bajo las condiciones más exigentes.

La arquitectura GAIA integra dos sistemas de propulsión avanzados: el iDM-O Super Hybrid y el iEM-O Amphibious Range-Extender, que combinan motores eléctricos con motores de combustión para generar un par inmediato y una eficiencia excepcional.

El iDM-O Super Hybrid emplea un motor 2.0TD, diseñado para lograr una de las eficiencias térmicas más altas del mundo, junto con una transmisión DHT de dos velocidades y un motor P4 también pionero de dos marchas. Esta configuración ofrece 665 kW de potencia y 1 135 N·m de par, el doble de la capacidad de un motor V8 4.0T biturbo. JETOUR ha concebido la arquitectura GAIA para llevar al límite la conducción todoterreno. Un chasis dedicado, suspensión neumática adaptativa y el control independiente de las cuatro ruedas permiten a los vehículos equipados con GAIA afrontar terrenos extremos con precisión y facilidad, realizando giros sobre su propio eje, liberándose de arenas profundas y superando obstáculos sin esfuerzo.

El iEM-O Amphibious Range-Extender eleva aún más el rendimiento con una disposición inteligente de cuatro motores que entrega 1 200 kW de potencia total y 18 000 N·m de par en el extremo de las ruedas, superando incluso las capacidades de nivel militar. Al introducir tecnología anfibia al mercado masivo, JETOUR ha integrado ingeniería naval, turbobocinas de alto rendimiento y sensores inteligentes, creando un todoterreno apto para el agua que amplía la definición de exploración.

Aunque se posiciona como Premium, las tecnologías inteligentes de GAIA superan con creces las expectativas convencionales de un todoterreno premium. Con innovaciones adicionales como operaciones exploratorias y de rescate asistidas por drones, una cabina inteligente de alivio de presión diseñada para ambientes de gran altitud y comunicaciones satelitales de baja órbita con cobertura global, JETOUR impulsa la tecnología todoterreno premium al tiempo que dota a los futuros vehículos off-road de un potencial de inteligencia sin precedentes.

(Arquitectura GAIA en exhibición en Auto Shanghai 2025)

Llevando Travel a todos los rincones

Como marca emergente fundada hace solo siete años, JETOUR se ha convertido en una de las startups automovilísticas de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta marzo de 2025, sus ventas superaron los 1,68 millones de unidades y cosecharon el favor de más de 50 millones de aficionados en todo el planeta.

La estrategia “Travel+” de JETOUR continúa definiendo el enfoque de la marca hacia los estilos de vida de viaje y todoterreno. La compañía está construyendo una experiencia integral “Travel+” que incluye “Travel+” refit, “Travel+” accessory, “Travel+” benefit y “Travel+” station. Mediante la creación de contenidos con su comunidad de fans, JETOUR está cultivando una cultura todoterreno premium que conecta a entusiastas de todo el mundo.

“Viajar es superar límites respetando la naturaleza”, afirmó Ke Chuandeng, Vicepresidente Asistente de Chery Automobile Co., Ltd. y Presidente de JETOUR International. “JETOUR aspira a ser la marca híbrida líder mundial”. Esta visión no solo refleja la determinación de JETOUR por la innovación tecnológica, sino que también establece su enfoque estratégico en la capacidad todoterreno, la propulsión híbrida y la innovación inteligente. JETOUR aprovecha la innovación tecnológica para impulsar una movilidad sostenible, empoderando a los usuarios a explorar nuevas fronteras con confianza.

La tecnología híbrida de JETOUR redefine el todoterreno premium al combinar un rendimiento respetuoso con el medio ambiente con una capacidad inquebrantable. La visión de JETOUR sobre el todoterreno premium va más allá de conquistar potencia y terrenos agrestes; persigue una exploración sin límites del espacio geográfico y una integración plena entre personas, vehículos y naturaleza.

(El Sr. Ke presenta la estrategia de JETOUR en Auto Shanghai 2025)

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico