Invest in Bogotá participará en la COP16 en reuniones de alto nivel sobre responsabilidad empresarial y compromiso con la biodiversidad

Una intensa agenda de actividades llevará a cabo la agencia de promoción de inversión relevante, Invest in Bogotá, en el marco de la COP16, la conferencia de biodiversidad más importante a nivel global y que este año se lleva a cabo en Cali, Valle del Cauca

Entre otras actividades, este 23 de octubre la directora Ejecutiva de Invest in Bogotá, Isabella Muñoz, participará en el «Tanque de Oportunidades» organizado por la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en alianza con NEARTIC LLC – SOSWATER.

Este será un espacio diseñado para la presentación de proyectos sostenibles que buscan generar un impacto significativo en la biodiversidad y el cambio climático, y contará con la participación de inversionistas de talla mundial interesados en financiar y escalar iniciativas efectivas y verificables.

El «Tanque de Oportunidades» se desarrollará en medio del evento «Biodiversidad y Acción Climática: El Rol del Sector Empresarial», donde se hará una declaración sobre los compromisos que se empezarán a abordar en materia empresarial frente al cambio climático y la biodiversidad.

«En biodiversidad llevamos menos reuniones o menos COP, apenas 16 -en comparación con las COP de cambio climático de las que se han hecho 29-, por eso es muy importante esta COP para Colombia, para traer instrumentos que les permitan a las empresas y a los diferentes stakeholders, contribuir a mejorar la pérdida de la biodiversidad que es uno de los patrimonios más grandes que tiene el país, y a sacarle provecho de una forma sostenible para que generemos empleo y generemos valor», explicó Henry Garay Sarasty, presidente ejecutivo de CAEM.

«Desde Invest in Bogotá seguimos trabajando en la facilitación de la inversión a nuestra ciudad, a nuestra Bogotá-Región, que nos permita cumplir, aportar y llegar a estos grandes objetivos a través de una inversión responsable, de impacto, diversa, y que contribuya a estas metas de estos objetivos de desarrollo sostenible», agregó Isabella Muñoz.

Otras actividades en el marco de la COP16

Posteriormente, Invest in Bogotá asistirá al ‘Green Business Forum: Investment and Internationalization for Decarbonization’ (‘Foro de Negocios Verdes: Inversión e Internacionalización para la Descarbonización’), una plataforma mundial que reunirá reconocidas personalidades y organizaciones con impacto global en materia de sostenibilidad y medio ambiente.

Así mismo, participará en el lanzamiento de «Living Data/Datos Vivos 2025. Información que, unida, transforma», un evento que en octubre de 2025 reunirá en Bogotá a cerca de 1 000 expertos de todo el mundo para compartir experiencias que impulsen transformaciones innovadoras, basadas en la comprensión del estado y las tendencias de la biodiversidad.

Este lanzamiento es organizado por la alianza estratégica entre: GBIF (Sistema Global de Información sobre Biodiversidad) – del cual SiB (Sistema de Información de Biodiversidad) es nodo en Colombia-; TDWG (Taxonomic Databases Working Group); OBIS (Ocean Biodiversity Information System); y GEO BON (The Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network).

Junto al Instituto Distrital de Turismo, también estará presente en el lanzamiento para la COP16 de «Bogotá, tu casa» – «Bogota Your Home», la campaña con la que nuestra ciudad busca enamorar al mundo, apostándole a la competitividad de la capital y al crecimiento turístico. Aquí se puede ver el video de la campaña.

Por último, Invest in Bogotá estará en el evento del Sector Empresarial y Productivo de Colombia, un espacio que convoca el Consejo Gremial Nacional de la mano del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI, y también al foro «Biodiversidad: oportunidad para la generación de negocios rentables y sostenibles», organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Este foro busca promover iniciativas, estrategias y casos de éxito que demuestren cómo las empresas pueden integrar en sus procesos productivos y cadenas de valor, el aprovechamiento sostenible, responsable e innovador de los recursos biológicos con criterios de inclusión para la realización de sus negocios.

