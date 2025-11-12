Indra Group fortalece su crecimiento y presencia tecnológica con nuevas oficinas en el Edomex

Las nuevas instalaciones en Parque Toreo se suman a las oficinas que Indra Group ya tiene en la Ciudad de México, Querétaro, Mérida y Monterrey. La compañía prevé alcanzar un crecimiento de dos dígitos en ventas y generar nuevos empleos en los próximos tres años

Indra Group, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría, inauguró nuevas oficinas corporativas en la Torre A del Corporativo Parque Toreo, como parte de su estrategia para consolidar su presencia en México y fortalecer su papel como socio tecnológico clave para la transformación digital del país.

La nueva sede forma parte de un plan de expansión que tiene como objetivo potenciar, desde el Estado de México, todas las prácticas del grupo, incluyendo las áreas de transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, soluciones SAP, movilidad, defensa, transporte y servicios financieros.

Durante la ceremonia, Marcelo Bernardino, director regional de Indra Group, destacó que esta apertura simboliza una nueva etapa para la compañía en la región y agregó: «Estas nuevas oficinas reflejan la puesta de la compañía por México como uno de los ejes de crecimiento más relevantes para Indra en América Latina. Desde aquí impulsaremos proyectos que combinan talento local, innovación tecnológica y compromiso con el desarrollo del país».

Raúl López Martín, director general de Indra Group en México señaló que las instalaciones representan un paso estratégico para continuar generando valor y oportunidades de empleo: «El traslado a Parque Toreo permitirá ampliar la capacidad operativa, ofrecer espacios más modernos y colaborativos a los equipos de trabajo, y fortalecer el crecimiento de Indra Group con la generación de nuevos empleos en los próximos tres años», subrayó el ejecutivo.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González Hernández, celebró la decisión de la empresa de establecer su centro neurálgico en Naucalpan: «La llegada de Indra Group al Estado de México confirma que es un destino atractivo para la inversión tecnológica, gracias al talento, conectividad e infraestructura. Esta alianza representa una oportunidad para detonar más innovación y empleo en la región».

La expansión de Indra Group contempla una inversión alineada a su meta de alcanzar volúmenes de venta de dos dígitos, impulsando el desarrollo de proyectos tecnológicos de alto impacto para sectores como banca, energía, telecomunicaciones, transporte, administración pública y seguridad.

Con más de 3,400 profesionales en México y presencia en Ciudad de México, Querétaro, Mérida y Monterrey, la compañía refuerza así su papel como uno de los actores tecnológicos más relevantes del país, con soluciones que abarcan desde inteligencia artificial, big data, automatización y plataformas híbridas hasta la protección de más de 200 plantas industriales OT desde su centro de operaciones de ciberseguridad (SOC OT/IT).

Las nuevas oficinas en Parque Toreo se consolidan como un punto de encuentro para clientes, aliados y colaboradores, con espacios diseñados para fomentar la innovación, la colaboración y la capacitación continua.»Este es un lugar que refleja la cultura de la organización: una compañía que crece, que innova y que confía en el talento de las personas. Es el inicio de una nueva etapa para Indra Group en México», concluyó Raúl López.

Acerca de Indra Group

Indra Group (www.indracompany.com) es un holding empresarial que promueve el progreso tecnológico, del que forman parte Indra, una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio; y Minsait, líder en transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica. Indra Group impulsa un futuro más seguro y conectado a través de soluciones innovadoras, relaciones de confianza y el mejor talento. La sostenibilidad forma parte de su estrategia y de su cultura, para dar respuesta a los retos sociales y ambientales presentes y futuros. A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.

En la fotografía: De izquierda a derecha: Jaime Gutiérrez Casas, coordinador de Fomento Económico y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México; José Ángel Tinoco, director de Operaciones Tech de Minsait en México; Marcelo Bernardino, director regional en Indra Group; Laura González, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México; Raúl López, director general de Indra Group en México y Juan Carlos del Portillo, director de Administraciones Públicas de Minsait en México.



