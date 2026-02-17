Implantes fijos para recuperar la sonrisa: All-on-4 vs. All-on-6 en CDMX

La Clínica Dental (CDMX) presenta una guía clara sobre implantes fijos para rehabilitación completa: diferencias entre All-on-4 y All-on-6, criterios de elección, tiempos del tratamiento y recomendaciones para pacientes locales y de turismo dental

Recuperar una sonrisa fija cuando faltan varios dientes ya no implica depender de una prótesis removible. Actualmente existen alternativas con implantes dentales que permiten mejorar la función masticatoria, el habla y la estética. Dos técnicas utilizadas para la rehabilitación fija completa de una arcada son All-on-4 y All-on-6, basadas en la colocación de una prótesis fija sobre implantes.

De forma general, All-on-4 soporta una dentadura fija sobre 4 implantes, mientras que All-on-6 utiliza 6 implantes para incrementar el soporte y distribuir mejor la carga. La selección entre ambas opciones depende de factores clínicos como volumen y densidad ósea, salud periodontal, hábitos como el bruxismo, objetivos estéticos y necesidades funcionales. La valoración profesional permite determinar si existe indicación de regeneración ósea, definir el tipo de prótesis más adecuado y establecer un plan por etapas.

La incorporación de diagnóstico digital y planificación 3D favorece tratamientos más predecibles y una explicación clara del proceso: evaluación inicial, planificación, fase quirúrgica, prótesis provisional cuando aplica, rehabilitación definitiva y esquema de mantenimiento. Este enfoque facilita la transparencia sobre tiempos, etapas y elementos incluidos, como materiales, laboratorio, controles y cuidados posteriores.

Aspectos clave para evaluar en la valoración clínica

Determinación de candidatura para All-on-4 o All-on-6 según diagnóstico.

Inclusiones del plan por etapas y seguimiento posterior.

Tiempos estimados del proceso y plan de mantenimiento.

La rehabilitación fija completa también puede formar parte de planes de turismo dental en Ciudad de México, donde la claridad del itinerario clínico, la programación de fases y los controles posteriores adquieren especial relevancia. En estos casos, la consistencia de protocolos, el seguimiento y la comunicación estructurada del plan contribuyen a decisiones informadas y a la protección de la inversión a largo plazo.

