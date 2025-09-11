Honda de México celebra 40 años de éxito, innovación y compromiso

Honda cumple sus primeras cuatro décadas en México este mes. Dos instalaciones de manufactura producen automóviles y motocicletas para clientes en México y mercados de exportación

Honda de México (HDM) está celebrando su 40 aniversario en México. Desde que comenzó operaciones en México, el 10 de septiembre de 1985, Honda ha sido un motor de progreso para la industria y un pilar importante en la economía nacional, consolidando su compromiso a través de dos instalaciones de manufactura, una en El Salto, Jalisco, y la otra en Celaya, Guanajuato, que en conjunto emplean a más de 6,600 asociados.

El establecimiento oficial de las áreas de ventas y negocios de Honda de México en 1985, dieron pie a que comenzará la construcción de la primera planta de motocicletas y autopartes en el país, ubicada en El Salto, Jalisco. La planta inició operaciones de producción de motocicletas en 1988, sumando manufactura de automóviles en 1995.

La Planta de El Salto se convirtió en un punto clave para el crecimiento de la marca en la región. Actualmente, se enfoca en la producción de motocicletas, productos de fuerza y refacciones.

Honda de México expandió sus operaciones con la apertura de su segunda instalación de manufactura, en 2014, ubicada en Celaya, Guanajuato, dedicada a la producción de vehículos, motores y transmisiones. La incorporación de esta instalación no solo permitió la producción de vehículos icónicos, como el Honda Fit y Honda HR-V, sino que también consolidó a México como un punto estratégico en la red global de manufactura de Honda.

Actualmente, los modelos Acura ADX y Honda HR-V se manufacturan en la Planta de Celaya. Desde México, Honda exporta a varios países, como Estados Unidos, Canadá y América Latina. Mientras que, dentro de su esquema comercial para México, consolida ya una red de más de 300 distribuidores en todo el territorio nacional.

En estas cuatro décadas, Honda de México ha llegado a más de 4.5 millones de clientes en suelo mexicano, con una amplia gama de productos que integra Autos, Motocicletas y Productos de Fuerza, principalmente; fortaleciendo su reputación como una marca confiable que está comprometida con el medio ambiente.

A lo largo de estos 40 años, Honda se mantiene como una marca comprometida con México y un generador de mano de obra productiva y de alta calidad. Se ha enfocado en el desarrollo de talento local, a través de programas de capacitación continua, garantizando que cada vehículo, motocicleta o producto de fuerza que sale de las líneas de producción, cumpla con los más altos estándares de calidad.

Acerca de Honda de México

