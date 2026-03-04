Grupo RICA y Fundación Coca-Cola México inauguran sistema de captación pluvial en escuela secundaria de Mineral de la Reforma, Hidalgo: «Que la educación fluya como el agua»

La iniciativa «Escuelas con Agua» permite captar hasta 750 mil litros anuales, garantizando higiene y salud para los estudiantes

En un esfuerzo conjunto por combatir el estrés hídrico y fortalecer la infraestructura educativa en el estado, Grupo RICA Coca-Cola, en alianza con Fundación Coca-Cola México, Isla Urbana y Rotoplas, inauguró oficialmente el Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) en la Escuela Secundaria General No. 2 Jaime Sabines, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

El evento contó con la presencia de Esteban Juárez, director comercial de Grupo RICA; Eduardo Medécigo, presidente municipal de Mineral de la Reforma; Samantha Esparza, presidenta del Sistema DIF Mineral de la Reforma; Nancy Leo, directora de Sostenibilidad y Fundación Misión de Doña Margarita de Grupo RICA Coca-Cola​​; Ana Fierro, directora del Programa Escuelas con Agua de Fundación Coca-Cola México; funcionarios públicos del Estado, y representantes de la comunidad escolar, quienes realizaron el tradicional corte de listón, simbolizando el inicio de una nueva etapa de sostenibilidad para los más de 600 alumnos del plantel.

Tecnología que transforma comunidades

El programa «Escuelas con Agua» no solo instala tanques; implementa un modelo único de ingeniería que incluye:

Capacidad de alto impacto: recolección de entre 500 mil y 750 mil litros de agua anuales.

recolección de entre 500 mil y 750 mil litros de agua anuales. Calidad garantizada: agua para sanitarios y limpieza general, lavado de manos y riego.

agua para sanitarios y limpieza general, lavado de manos y riego. Monitoreo Inteligente: uso de medidores pluviales y satelitales (IoT) para asegurar el funcionamiento óptimo del sistema en tiempo real.

«Asegurar el acceso al agua en las escuelas sumará al desarrollo del talento de estudiantes. Ayudamos a las futuras generaciones a liderar desde una profunda conciencia sobre el uso responsable del recurso», señaló Nancy Leo, directora de Sostenibilidad y Fundación Misión de Doña Margarita de Grupo RICA Coca-Cola.

Impacto regional y nacional

Con esta entrega, Grupo RICA consolida su compromiso en las zonas donde opera, alcanzando un total de 32 sistemas ya instalados, además de otros 21 programados para implementarse. En conjunto, estas acciones beneficiarán a más de 25,500 personas en Hidalgo, Morelos y Puebla. A nivel nacional, la iniciativa liderada por Fundación Coca-Cola México en conjunto con la Industria Mexicana de Coca Cola tiene presencia en 29 estados y ha logrado instalar más de 900 sistemas en escuelas públicas de todo el país.

El proyecto se complementa con el componente educativo «Amigos de la Lluvia», un modelo de capacitación para maestros, padres y alumnos que garantiza que el sistema sea sostenible y cuidado por la propia comunidad hasta por 10 años.

Durante su mensaje, Eduardo Medécigo, presidente municipal de Mineral de la Reforma, señaló la importancia del trabajo coordinado entre Gobierno, iniciativa privada y sociedad, resaltando el compromiso social de Grupo RICA Coca-Cola.

Sobre la alianza

Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC), Fundación Coca-Cola, y aliados implementadores como Isla Urbana y Rotoplas. El impacto ambiental de estas acciones es evaluado y respaldado por instituciones de prestigio como el CERSHI de la UNAM y la UNESCO.