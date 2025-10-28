Grupo Adecco revoluciona la atracción de talento en México con herramientas de IA generativa

En el marco del Congreso Internacional de Recursos Humanos 2025 de AMEDIRH, Grupo Adecco presentó sus herramientas de IA generativa, enfatizando la importancia de la ciberseguridad y la ética en el uso de esta tecnología

Grupo Adecco México presentó su nueva división AI Recruitment Solutions, consolidándose como la empresa pionera en el país en integrar Inteligencia Artificial Generativa a los procesos de atracción y selección de talento.

De acuerdo con Alberto del Castillo, Head of Recruitment Solutions & IT Specialized Services en Grupo Adecco, son innovaciones diseñadas para transformar la experiencia de candidatos y empresas. La primera herramienta permite optimizar la creación y mejora de currículums mediante IA, facilitando que los candidatos destaquen sus habilidades de forma más estratégica. La segunda, «Gen AI», se enfoca en redactar y actualizar descripciones de puestos y publicaciones de vacantes, adaptándolas automáticamente al perfil ideal. Finalmente, «Adela», un asistente virtual conversacional, evalúa de forma inicial la idoneidad de los candidatos a través de entrevistas guiadas por IA generativa.

«Lo que distingue a nuestras soluciones es su capacidad para crear contenido nuevo y relevante, no solo clasificar o filtrar información existente. Estas herramientas no sustituyen el juicio humano: lo potencian. Buscamos una IA que humanice el proceso de reclutamiento, haciendo más eficiente la conexión entre talento y oportunidad. No hay ninguna otra empresa de servicios especializados que tenga estas herramientas, buscamos agregar valor tanto al candidato como a los clientes, no simplemente automatizar procesos», destacó del Castillo. De acuerdo con el estudio Humanity at Work de Grupo Adecco, el 70 % de mexicanos considera que el trabajo está evolucionando gracias a la IA.

Por su parte, Giovanni Chávez, director de Innovación y Mejora Continua y de Experiencia del Cliente en Adecco México, subrayó que la adopción tecnológica debe ir acompañada de una transformación cultural. «El éxito de la automatización no depende solo de la tecnología, sino de la capacidad de las personas para integrarla y generar valor. La IA generativa amplía nuestras posibilidades, pero requiere de talento capacitado, ético y siempre estar supervisado por las personas», añadió.

Los directivos de Grupo Adecco coincidieron en que el futuro del trabajo en México depende de la colaboración entre sectores, la capacitación continua y la adopción responsable de la tecnología. En este sentido, Adecco refuerza su compromiso con el desarrollo del talento humano y la innovación sostenible. Además, enfatizaron la importancia de la ciberseguridad y la ética en el uso de la IA, recordando que el manejo responsable de los datos personales y la eliminación de sesgos en los algoritmos son pilares fundamentales para garantizar procesos de reclutamiento justos, inclusivos y confiables. «Si combinamos tecnología, visión y sensibilidad social, podemos construir un futuro laboral más digno, eficiente y humano», concluyó del Castillo.

Con estas iniciativas, Grupo Adecco México reafirma su liderazgo como un aliado estratégico para las empresas y redefine el papel de la tecnología como una fuerza al servicio de las personas. Este avance representa un paso decisivo hacia un modelo de reclutamiento más inteligente, ético y humano, en el que la innovación tecnológica y el talento convergen para transformar el futuro del trabajo en México.

Para más información, consultar: https://www.youtube.com/shorts/6xJh39BZHQs



