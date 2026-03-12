GFA y Hilton anuncian Waldorf Astoria Residences Guadalajara, debut de branded residences en México y LATAM

El grupo mexicano GFA y la compañía global de hospitalidad Hilton anunciaron la firma de Waldorf Astoria Residences Guadalajara, proyecto cuya entrega está prevista para el invierno de 2029. El desarrollo marcará el debut de las primeras residencias independientes de la marca Waldorf Astoria en México y América Latina, integrándose al crecimiento del portafolio residencial global de la compañía

El grupo mexicano GFA, reconocido internacionalmente por establecer nuevos estándares en el desarrollo inmobiliario de alta gama, y el líder global en hospitalidad Hilton (NYSE: HLT) anuncian la firma de Waldorf Astoria Residences Guadalajara. Con entrega prevista para el invierno de 2029, este proyecto emblemático marca el debut de las primeras residencias de marca independientes de Waldorf Astoria en México y Latinoamérica (CALA) y ejemplifica el crecimiento continuo del portafolio residencial de Waldorf Astoria a nivel global.

Inspirado en el espíritu de Jalisco, el desarrollo ofrecerá residencias que integran el prestigio local con la herencia global de Waldorf Astoria, combinando arquitectura contemporánea, atributos residenciales altamente deseables y servicios personalizados de clase mundial.

«Waldorf Astoria Residences Guadalajara redefine lo que significa vivir el lujo en México», comentó Marcos Fasja, CEO de GFA. «Para GFA, representa una oportunidad de llevar una visión de diseño y exclusividad a un nuevo nivel, posicionando a Guadalajara como un punto de referencia en el sector inmobiliario de alta gama».

Las residencias alcanzarán los 128 metros en una torre de 30 niveles, redefiniendo el skyline de la ciudad. Las residencias de una a cuatro recámaras encarnarán los más altos estándares de lujo, confort y funcionalidad, reafirmando el compromiso de GFA con la excelencia, la tradición y el futuro de Guadalajara como ciudad global y capital cultural.

«Como el primer proyecto independiente ‘Branded Residences’ de Waldorf Astoria en México y Latinoamérica, Waldorf Astoria Residences Guadalajara representa un hito dentro del portafolio», señaló Jonathan Wingo, Global Head, Residential Programs, Hilton. «Este desarrollo integra el servicio de clase mundial y el diseño refinado de la marca con la energía de una ciudad en auge, creando una oportunidad de propiedad residencial única para compradores exigentes».

Con arquitectura de Gensler e interiores curados por Cuaik Arquitectos, Waldorf Astoria Residences Guadalajara establece una narrativa de diseño basada en la artesanía y en una paleta de materiales refinada. Las 114 residencias privadas, con superficies que van de 90 m² a 345 m², fueron concebidas para equilibrar confort y sofisticación mediante distribuciones cuidadosamente pensadas y acabados elevados.

Las residencias llevarán el legado de Sincerely Elegant Service de Waldorf Astoria a un entorno residencial privado. Los propietarios disfrutarán de más de 3,000 m² de amenidades diseñadas para el bienestar, la convivencia y la recreación, que incluyen: lounge, coffee bar, alberca exterior y jacuzzi, sports bar, cocina para residentes, biblioteca, cine, salón de juegos infantil, área de juegos para niños, parque para mascotas, gimnasio, estudio de yoga, spa, salas de masaje, sky bar y fire pit.

Este desarrollo forma parte del portafolio global de residencias de Waldorf Astoria, que comprende 29 propiedades en operación o en desarrollo en destinos icónicos, tanto en resorts como en ciudades. Como las primeras residencias de marca independientes de Waldorf Astoria en México y Latinoamérica, su llegada a Guadalajara subraya la expansión continua de Hilton en el sector de branded residences y refleja el creciente atractivo de la región entre compradores que buscan una experiencia de lujo.