GEON Performance Solutions logra el premio Great Place to Work a nivel mundial por segundo año consecutivo

Desde que se asoció con GPTW en 2021, la visión cultural y de sostenibilidad de GEON es lograr este reconocimiento cada año

GEON® Performance Solutions, líder mundial en la formulación, desarrollo y fabricación de soluciones de polímeros de alto rendimiento, ha anunciado hoy que ha recibido las certificaciones Great Place To Work® (GPTW) para sus sedes de Estados Unidos, Canadá, México y China. Desde que se asoció con GPTW en 2021, la visión cultural y de sostenibilidad de GEON es lograr este reconocimiento cada año.

GPTW pide a los empleados que cuantifiquen y comparen su experiencia, la cultura del lugar de trabajo y los comportamientos de liderazgo que han demostrado generar ingresos líderes en el mercado, retención de empleados y mayor innovación.

«Estamos encantados de recibir el reconocimiento Great Place To Work en los cuatro países en los que operamos por segundo año consecutivo. Las empresas Great Place To Work se evalúan en comparación con los mejores empleadores a nivel mundial, por lo que esto es una prueba de que nuestro camino hacia la excelencia cultural va por buen camino», afirmó Tracy Garrison, directora ejecutiva de GEON. «Creemos que los líderes del mercado también deben ser líderes en el lugar de trabajo. Para ello, fomentamos una cultura de trabajo positiva en todos los lugares en los que operamos, al tiempo que nos esforzamos por crecer en aquellas áreas que aún necesitan mejorar».

GEON obtuvo una puntuación de compromiso del 79 %, lo que supera en más de un 20 % la media habitual de las empresas. La puntuación de GEON mejoró con respecto al año anterior en Estados Unidos, Canadá y China, y se mantuvo estable en México. La encuesta realizada en Estados Unidos incluyó a todos los empleados de GEON, incluidos los de Foster, LLC, empresa adquirida por GEON en enero de 2025.

Según un estudio de Great Place To Work, los solicitantes de empleo tienen 4,5 veces más probabilidades de encontrar un buen jefe en un lugar de trabajo certificado como excelente (Certified™). Además, los empleados de los lugares de trabajo certificados tienen un 93 % más de probabilidades de estar deseando ir a trabajar y el doble de probabilidades de recibir un salario justo y tener oportunidades equitativas de promoción.

«Como muestran los datos, obtener la certificación GPTW no solo es un reflejo de nuestra cultura, sino que también repercute directamente en nuestra capacidad para retener a buenos empleados que están motivados por venir a trabajar cada día», afirmó Jerome Beguerie, director de Recursos Humanos de GEON. «Esto tiene un impacto directo en nuestros clientes y en su experiencia con nosotros».

Más información en www.geon.com. GEON es una empresa de la cartera de SK Capital Partners.

Más información: www.skcapitalpartners.com.



Source: Mexicomex Comunicae