G-SHOCK hace un nuevo lanzamiento lleno de estilo y resistencia

«Conquista tu estilo. Define tu tiempo» esta es la propuesta de G-SHOCK, que sigue marcando tendencia en el mundo de los relojes con cada lanzamiento

Este año, la icónica marca de relojes, sinónimo de resistencia y diseño, une fuerzas con el fenómeno global ONE OK ROCK, la famosa agrupación japonesa de rock, para crear una colaboración única con modelos que se convierten en piezas esenciales que expresan la identidad propia. Inspirados por la energía y la autenticidad de ONE OK ROCK, esta pieza única es la fusión perfecta entre funcionalidad y moda.

Otros relojes de novedad, los G-SHOCK GM-110D y GM-110BD, tienen un diseño robusto, metalizado y lleno de actitud, ideal para quienes buscan un accesorio que combine con su día a día y que además destaque en las noches más vibrantes. Estos modelos son el emblema de lo que significa mezclar lo clásico de G-SHOCK con un toque contemporáneo.

Pero este solo fue el primer paso: G-SHOCK ha llevado su legado un nivel más allá al conectar con las nuevas generaciones que buscan piezas que les hablen directamente a su estilo.

Llega el G-SHOCK GA-V01 como la estrella del momento.

Este reloj es una declaración de intenciones para quienes redefinen el presente. Con líneas minimalistas, pero con toda la fuerza y durabilidad que caracteriza a G-SHOCK, este modelo se posiciona como el complemento de moda imprescindible en la era centennial.

Su diseñador, Tomohiro Hamaue, expresa claramente su visión para el GA-V01 que se refleja en cada detalle del reloj, desde su forma orgánica con bordes definidos hasta su pantalla LCD completa y un dial abierto, así como una innovación tecnológica que CASIO ha desarrollado: una nueva estructura de sujeción magnética que consiste en un diseño en el que las manecillas, vulnerables a los impactos, no se fijan directamente al eje, sino que se unen mediante fuerza magnética.

Perfecto para quienes mezclan tendencias retro con un twist moderno o quienes buscan un accesorio versátil que refleje su espontaneidad, el reloj GA-V01 es la reinterpretación de lo que significa G-SHOCK en 2025. Aporta personalidad, elegancia y una frescura que solo encuentra eco en quienes se atreven a crear su propio camino.

Además, el personaje creado para acompañar el lanzamiento de esta pieza refuerza la narrativa de evolución y creatividad. Inspirado en el proceso de transformación humana, el personaje inicia como una simple bola de goma, evoluciona hacia un diseño dinámico, y finalmente se convierte en un símbolo de propósito, amistad y creatividad. Según Tomohiro Hamaue: «este personaje se inspira en la creación del primer G-SHOCK, cuando el Ing IBE lanzaba desde la ventana prototipos en esferas de goma, y encarna la resistencia absoluta de G-SHOCK a través de la transformación y de los retos como el baile o el skateboard».

Cada color del GA-V01 –negro, púrpura, verde lima y plateado– está vinculado a una faceta distinta de este personaje, permitiendo a los usuarios elegir el modelo que mejor refleje su personalidad y estilo de vida.

Con cada diseño, G-SHOCK invita a una conversación: «¿cómo expresar quién eres? Ya sea que elijas la sofisticación vibrante del GM-110D o la modernidad del GA-V01, ambos modelos elevan las experiencias diarias, porque el verdadero lujo en esta era es ser fiel a uno mismo».



