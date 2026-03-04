Formerra nombra a Tom Kelly como nuevo consejero delegado

La distribuidora de materiales especializados Formerra designa a Tom Kelly como CEO para impulsar su crecimiento global y fortalecer sus capacidades comerciales, operativas y de cadena de suministro, mientras la anterior directora ejecutiva, Cathy Dodd, pasa a desempeñar un papel de asesora del consejo

Formerra, LLC («Formerra»), distribuidor líder de resinas termoplásticas de ingeniería, aditivos, elastómeros y otros materiales especializados, anunció hoy el nombramiento de Tom Kelly como consejero delegado (CEO). Ejecutivo con más de 30 años de experiencia en materiales especializados y de ingeniería, Tom es conocido por liderar equipos para impulsar un crecimiento diferencial y por construir organizaciones de alto rendimiento preparadas para el éxito a largo plazo. La anterior CEO, Cathy Dodd, continuará como asesora especial del consejo y seguirá siendo inversora en la compañía.

Tom aporta una amplia experiencia comercial, en cadena de suministro y en distribución, con una sólida trayectoria en la expansión de empresas globales en el sector de materiales de ingeniería. Tras desempeñar cargos anteriores en Cabot Microelectronics y Chemtura, su puesto más reciente fue el de vicepresidente sénior de Materiales de Ingeniería en Celanese, donde lideró iniciativas comerciales y operativas clave en polímeros de ingeniería y segmentos especializados. Aporta una sólida combinación de liderazgo, conocimiento del sector y experiencia en cadena de suministro a su nuevo cargo como CEO de Formerra.

«Formerra ha construido una reputación extraordinaria como organización de venta técnica y por situar a los clientes en el centro, respaldada por personas excepcionales y socios proveedores dentro del ecosistema de materiales de ingeniería», afirmó Tom Kelly. «Me entusiasma la oportunidad de aprovechar sus fortalezas y acelerar capacidades en nuevas geografías y materiales adyacentes. Seguiremos invirtiendo en nuestro equipo, en nuestra red de distribución y en nuestro portafolio de productos para reforzar la posición competitiva global de Formerra».

Acerca de Formerra

Con sede en Cleveland, Ohio, Formerra es un distribuidor líder de resinas termoplásticas de ingeniería, aditivos, elastómeros y otros materiales especializados. La compañía presta servicio a destacados clientes y proveedores globales con su amplia cartera de materiales especializados y una propuesta de valor basada en experiencia comercial y técnica, conocimiento de mercado global y capacidades logísticas y de servicio líderes en la industria. Formerra ofrece soporte técnico altamente especializado en procesamiento, diseño y regulación para aplicaciones críticas en los mercados sanitario, de consumo, industrial y de movilidad. Opera una red ligera en activos compuesta por 37 almacenes y 21 estaciones de transferencia a granel ubicadas en Norteamérica, Centroamérica, Europa y Asia.