Food Of War presentó 'Journey of Labels' en la apertura de la Bienal de Venecia

El proyecto incluye dos videos-performance que se exhiben en el Palazzo Bembo, como parte de la muestra «Personal Structure» del Centro Cultural Europeo; así como una serie de intervenciones públicas y una campaña de comunicación

El colectivo Food Of War (FOW) presentó con éxito «Journey of Labels», en el marco de la apertura de la 60ª Exposición Internacional de Arte La Biennale di Venezia. Un proyecto multifacético desarrollado por los artistas colombianos Omar Castañeda, Hernán Barros y Andreina Fuentes Angarita, bajo el patrocinio de Arts Connection Foundation.

«Journey of Labels» incluye dos videos-performance que se exhiben en el Palazzo Bembo, como parte de la muestra «Personal Structure» del Centro Cultural Europeo; así como una serie de intervenciones públicas y una campaña de comunicación, diseñadas para invitar a la reflexión y generar diálogo entorno a la migración y el complejo tapiz cultural que la acompaña.

La directora de Arts Connection Foundation y miembro de FOW, la artista Andreina Fuentes Angarita, explicó que se trata de un esfuerzo artístico que responde al tema general de la Bienal «Extranjeros en todas partes» que «emergió como una celebración de la amalgama cultural, buscando humanizar la figura del migrante».

Bitácora de actividades

Así, «Journey of Labels» intervino diversos espacios de Venecia. La primera actividad se denominó «Cuando el Agua es más Segura que la Tierra» y se llevó a cabo el 17 de abril en las cercanías del Ponte de Rialto, con la participación de miembros de la prestigiosa organización Refugees Welcome Italy, quienes recitaron poesías al aire libre y contaron su experiencia migratoria personal.

El jueves 18 de abril fue el vernissage de la exhibición «Personal Structures», en donde se estrenaron las dos piezas de videoarte de Food Of War, «Journey of Labels» y «Rabbit Revolutionaries», como invitados especiales del espacio que celebra los 20 años del Miami New Media Festival y que estará disponible al público hasta el 24 de noviembre. La ocasión fue propicia para que los artistas Omar Castañeda y Hernán Barros realizaran el performance «Rabbit Revolutionaries», distribuyendo folletos con un código QR (ver aquí) que permite acceder a las mencionadas piezas de video.

Luego, la mañana del viernes 19 de abril FOW continuó las actividades performáticas con una acción de guerrilla en el puente de Rialto, mostrando un banner gigante con la imagen de la campaña de «Journey of Labels», con la frase en inglés «EXPAT, INMIGRANT, REFUGEE?». Luego, en horas de la tarde, los visitantes de la zona Giardini fueron testigos de la reinterpretación visionaria del Poema Público sobre Migración de Alain Arias Misson: con la ayuda de jóvenes estudiantes de arte, ataviados con las icónicas máscaras de conejo del colectivo, Food of War deletreó con letras a gran escala las frases «I AM MIGRANT» y «I AM REFUGEE». Y el sábado 20 de abril, el Poema Público invadió la Plaza San Marcos, esta vez con la participación de miembros de la ONG Refugee Welcome Italy.

Con «Journey of Labels», Food of War y Arts Connection Foundation intentan no solo generar conciencia sobre las experiencias de los migrantes, sino también inspirar un cambio significativo en la forma en que la sociedad percibe y aborda la migración en el mundo contemporáneo.

