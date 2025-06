Essence cierra su campaña Let’s juice IT! en México con una explosión de color y sabor

Tras una vibrante gira por América Latina, essence finaliza su colorida y refrescante campaña Let’s juice IT! Del 30 de mayo al 1 de junio, en Jardín Allende en Coyoacán, Parque Aztlán, Centro Comercial Perisur disfrutaron días llenos de maquillaje, experiencias con productos y mucha diversión interactiva.

Tras una vibrante gira por América Latina, essence finaliza su colorida y refrescante campaña Let’s juice IT! con un gran evento de cierre en la Ciudad de México. Del 30 de mayo al 1 de junio, las amigas de essence disfrutaron de tres días llenos de maquillaje, experiencias con productos y mucha diversión interactiva. El evento contó con la presencia especial de Ivanna Pérez, quien además de sumar más de 4 millones seguidores en TikTok e Instagram, también es reconocida por su estilo fresco y energía radiante.

La campaña celebra todo lo que amamos del verano: diversión, frescura y vibras frutales, con una línea de productos que ha conquistado corazones gracias a sus aromas jugosos, texturas livianas y colores vibrantes.

En el centro de toda la emoción de esta trend edition están los Juicy Bombs Lip Glosses, disponibles en los sabores: Lovely Litchi, Witty Watermelon, Proud Papaya, Poppin’ Pomegranate; y los Juicy Bomb Glossy Butter Bombs, en los sabores: One In A Melon, So Berry Cute, Time To Pitaya y Kiwi To My Heart

Junto con los glosses, el Juicy Melon Tinted Lip & Cheek Balm destacó por su fórmula suave y su brillo luminoso, perfecto para lograr ese look veraniego y natural, como besado por el sol.

Los eventos finales de la campaña Let’s juice IT! se llevarón a cabo en los siguientes lugares:

Viernes, 30 de mayo – Jardín Allende en Coyoacán

Sábado, 31 de mayo – Parque Aztlán

Domingo, 1 de junio – Centro Comercial Perisur

Cada evento contó con estaciones de maquillaje, muestras de productos, espacios para fotos y la oportunidad de conocer en persona a Ivanna, quien estuvo compartiendo sus mejores tips de belleza, sabores favoritos y mucho brillo.

Con este gran cierre, essence invita a todos a disfrutar la alegría del verano, con un toque de color, un poco de brillo y muchísima diversión.

«Únete a essence y vive la diversión de la belleza y el maquillaje».

Se puede descubrir más en Instagram @essence_cosmetics.latam

«El evento más jugoso de la temporada»

#LetsJuiceItMX #JuicyBomb #JuicySummer #essencecosmeticslatam

Se puede encontrar essence en: Walmart, Soriana, Chedraui, DAX, Woolworth, Amazon, Yza y Aruma.

Acerca de essence:

Pasión por el maquillaje y la creatividad para diferentes estilos: la marca de cosméticos essence ha sido sinónimo de alta calidad, gran participación y productos innovadores a precios ideales desde 2002, además de estar presente en 80 países alrededor de todo el mundo. Bajo el lema «Orgullosos de actuar, el corazón late rosa», essence es para quienes inician en el mundo de la belleza, enfocándose en el mercado de adolescentes y jóvenes y, al mismo tiempo, llama a la niña que se lleva dentro. Ingredientes cuidadosamente seleccionados y el no testeo en animales, siempre han sido parte de la filosofía de la marca.



Source: Mexicomex Comunicae