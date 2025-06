El tratamiento de Helicobacter pylori combina antibióticos con simbióticos para mayor eficacia

Para los problemas que provoca H. pylori, la dupla de antibióticos y simbióticos proporcionó una tasa de erradicación significativa del 91%, de acuerdo con análisis realizado por la farmacéutica mexicana Medix

Los problemas gastrointestinales en México, como la úlcera péptica, son de las primeras causas de consulta(1), cuyo origen se encuentra en la infección por Helicobacter pylori (H. pylori), que afecta a siete de cada 10 personas en el país. Una vez que se detecta la infección debe tratarse con antibióticos y, al mismo tiempo, es recomendable que durante y después del tratamiento se utilicen probióticos o, mejor aún, simbióticos.

Los simbióticos son productos que combinan probióticos y prebióticos con el objetivo de mejorar la salud intestinal de forma integral. Los probióticos son microorganismos vivos que, al ser ingeridos en cantidades adecuadas, aportan beneficios al equilibrio de la microbiota intestinal, mientras que los prebióticos son tipos de fibra que no se digieren, pero que sirven de alimento para estos microorganismos. Al actuar juntos, los simbióticos favorecen la supervivencia, colonización y actividad de los probióticos en el intestino, lo que contribuye a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y prevenir trastornos gastrointestinales (2). Esta sinergia los convierte en una herramienta eficaz para mantener o restablecer un ambiente intestinal saludable.

El Helicobacter pylori es una bacteria que infecta el estómago y está relacionada con problemas como gastritis crónica, úlceras y, en algunos casos (alrededor del 1%), con un mayor riesgo de cáncer gástrico(3).

El primer paso para detectar la infección por esta bacteria, que se adquiere por contacto directo con saliva de otra persona infectada, alimentos o agua contaminada, es consultar al médico si se presentan estos síntomas: dolor o ardor en el estómago, náuseas, dolor agudo con el estómago vacío, falta de apetito, hinchazón y eructos frecuentes.

Además, esta bacteria es la principal causante de úlceras estomacales, también conocidas como úlceras pépticas, que se caracterizan por la pérdida de la mucosa natural del estómago.

«Durante un tratamiento de antibióticos contra Helicobacter pylori, los simbióticos ayudan a proteger el estómago para prevenir efectos secundarios, asegurando que los pacientes no tengan molestias y den continuidad al combate de la infección​. Incluso, el consumo de simbióticos mejora la salud general al fortalecer el sistema inmunológico», comentó, el Dr. Zeniff Gómez Arcive, Médico Cirujano

Mantener la salud gastrointestinal es fundamental para el desempeño óptimo del cuerpo. Además de combatir los problemas que provoca H. pylori, la dupla de antibióticos y simbióticos proporcionó una tasa de erradicación significativa del 91%, de acuerdo con análisis de Medix, farmacéutica mexicana con especialidad en protección gastrointestinal. (4).

