El Mundial 2026, una oportunidad para convertir fans en clientes

Durante el webinar presentado por t2ó México, Xeerpa y Medios y Proyectos, se analizó cómo pueden convertir las marcas la interacción de los fans en datos propios accionables a través de la gamificación

En un escenario marcado por la desaparición de las cookies de terceros, t2ó México, Xeerpa y Medios y Proyectos, compañías de t2ó ONE, presentaron en un webinar una nueva estrategia para que las marcas capitalicen grandes eventos como el Mundial 2026: transformar a través de la gamificación la interacción de los consumidores en first-party data y activarla para generar negocio.

Durante la sesión, Stephanie López, Head of Growth en Xeerpa, y Edward Alarcón, Chief Technology Officer de t2ó México, explicaron cómo las marcas pueden dejar de depender de audiencias externas y construir activos propios a partir de datos consentidos. Según expusieron, hasta el 80 % del interés digital actual permanece sin identificar, lo que limita el rendimiento de las inversiones publicitarias.

La propuesta presentada se basa en tres pilares: captación de usuarios mediante social login y experiencias interactivas; engagement con dinámicas gamificadas como rankings, retos o quizzes; y perfilado avanzado para su activación en CRM y medios digitales. Este modelo permite pasar de campañas masivas a una segmentación más precisa y personalizada.

Además, t2ó México destacó la importancia de integrar estos datos en todo el ecosistema de marketing para optimizar campañas en plataformas como Meta o Google, activar journeys personalizados y adaptar creatividades en tiempo real. En este contexto, el Mundial 2026 fue señalado como una oportunidad estratégica no solo para ganar visibilidad, sino para construir relaciones duraderas con los consumidores.

El mensaje del webinar fue claro: en la nueva era del marketing, las marcas que lideren serán aquellas capaces de dejar de «alquilar audiencias» y empezar a construir y activar sus propios datos.

Acceder al webinar al completo aquí.

Acerca de t2ó

t2ó México es la agencia full marketing que forma parte del Top 5 de Mejores Agencias de Marketing Digital 2025 por Merca 2.0. Cuenta con una experiencia de 15 años en el sector, avalada por excelentes resultados para marcas mundialmente reconocidas como KFC, José Cuervo, AXA, Grupo Presidente, entre otras. Desde el 2024 amplió su cartera de soluciones a una oferta de medios integrales, tanto digitales como offline.

Pertenece al grupo t2ó ONE, el marketing partner con origen español, que actualmente cuenta con más de diez compañías enfocadas al marketing, con presencia en España, México, Italia, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. t2ó ONE cuenta con herramientas tecnológicas desarrolladas in-house a partir de IA y un expertise de más de 20 años ofreciendo soluciones integrales en marketing y tecnología.