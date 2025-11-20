El equipo Fórmula Aston Martin Aramco totalmente impulsado por almacenamiento NetApp

NetApp StorageGRID impulsa el diseño, la simulación y la estrategia de competición en el día de la carrera impulsados por IA

El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula Uno® anunció que ha completado su migración para operar el 100% de su almacenamiento de datos en NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestructura de datos inteligente. Aston Martin Aramco depende de la infraestructura de datos unificada, segura y lista para IA de NetApp para impulsar su diseño, simulación y operaciones en vía.

Construir una Infraestructura de Datos Inteligente impulsada por soluciones NetApp permite al equipo de Aston Martin Aramco beneficiarse de un acceso fluido a datos críticos, facilitando una toma de decisiones más rápida medida en milisegundos. Esto incluye la integración de flujos de trabajo impulsados por IA, permitiendo ciclos más rápidos de diseño a construcción y mejorando el rendimiento. NetApp StorageGRID proporciona almacenamiento de objetos escalable y geodistribuido con resiliencia de nivel empresarial para gestionar los enormes conjuntos de datos generados por las operaciones del equipo de Aston Martin, mientras que BlueXP ofrece control unificado y observabilidad en todo el ecosistema de datos.

NetApp ofrece soluciones de almacenamiento de datos de alto rendimiento y gestión de datos en tiempo real que ayudan a analizar la telemetría, optimizar estrategias de carrera y mejorar el rendimiento del coche dentro y fuera de la pista. Al permitir un acceso fluido a los datos en entornos cloud y edge, NetApp garantiza que los equipos de ingeniería puedan tomar decisiones en fracciones de segundo basadas en información precisa y actualizada.

NetApp permite ejecutar simulaciones complejas de forma más rápida y eficiente al proporcionar almacenamiento de datos de alto rendimiento y acceso fluido a enormes conjuntos de datos en entornos de nube híbrida. Esto acelera las iteraciones de diseño, permitiendo a los ingenieros perfeccionar la aerodinámica, la estrategia y el rendimiento antes incluso de que el coche entre en pista.

Fabrizio Pilotti, CIO, equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1™: «Desde simulaciones en el túnel de viento CoreWeave y cargas de trabajo CFD hasta telemetría en pista, se generan y analizan petabytes de datos en la búsqueda de construir un coche ganador y un equipo ganador. NetApp proporciona infraestructura escalable y segura adaptada a capacidades de IA y otras cargas de trabajo de alto rendimiento, lo que da la potencia necesaria para tomar las decisiones adecuadas basadas en datos en diseño, simulación y estrategia para el día de la carrera».

Gabie Boko, Directora de Marketing en NetApp: «La Fórmula 1™ es uno de los entornos técnicos más exigentes del mundo. Las carreras se ganan mediante determinaciones en fracciones de segundo en la pista, basadas en miles de decisiones de diseño e ingeniería durante las semanas anteriores. El equipo de Aston Martin Aramco necesita acceso inmediato a enormes conjuntos de datos de múltiples fuentes sin perder tiempo ni recursos orquestando datos entre diferentes plataformas. La confianza que Aston Martin Aramco ha depositado en NetApp como su único proveedor de almacenamiento es una validación de la experiencia en el apoyo de infraestructuras de datos inteligentes que permiten la toma de decisiones basada en datos a gran escala».



Source: Mexicomex Comunicae