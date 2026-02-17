El conocimiento técnico se consolida como puerta de entrada al sector de los microchips

Una iniciativa privada con acreditación del sector apuesta por acercar la formación técnica en microchips al mundo hispanohablante como vía real de acceso profesional a un sector estratégico en plena expansión, tal como indican desde Microchips Academy

El sector de los microchips atraviesa uno de los ciclos de crecimiento más relevantes de su historia. Según el informe Semiconductor and Beyond 2026 de PwC, el mercado global de semiconductores superará el billón de dólares antes de 2030, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial, la electrificación del automóvil y la digitalización industrial. Actualmente, el mercado ronda los 600.000 millones de dólares y mantiene una tasa de crecimiento anual cercana al 8–9 %.

En paralelo, la Comisión Europea y diferentes gobiernos han identificado la formación técnica como uno de los cuellos de botella clave para reforzar la autonomía tecnológica y la competitividad industrial. Más allá de la fabricación industrial —altamente concentrada en grandes plantas y regiones específicas— el ecosistema de los microchips requiere perfiles técnicos capaces de comprender su diseño, integración, aplicaciones y fiabilidad en sectores como automoción, energía, telecomunicaciones o sistemas electrónicos avanzados.

Sin embargo, en el mundo hispanohablante la oferta formativa especializada en microchips y tecnologías relacionadas sigue siendo limitada y, en muchos casos, dispersa o disponible únicamente en otros idiomas. Esta brecha dificulta que estudiantes, técnicos y profesionales accedan con claridad a un sector percibido como complejo o inaccesible.

El interés por este tipo de formación ya se refleja en la respuesta del mercado. Desde el anuncio de la iniciativa, Microchips Academy ha recibido más de 1.000 solicitudes de información de perfiles técnicos, estudiantes y profesionales interesados en comprender el sector de los microchips y explorar vías de acceso profesional. Este volumen de demanda confirma la existencia de una brecha formativa percibida y una voluntad creciente de especialización en el ámbito hispanohablante.

En este contexto, el Instituto de Semiconductores ha firmado un acuerdo de colaboración con Microchips Academy, una iniciativa orientada a acercar el conocimiento técnico sobre microchips en castellano y facilitar una comprensión estructurada del sector.

La propuesta se articula en itinerarios progresivos que abarcan desde fundamentos de electrónica hasta especialización técnica avanzada, incluyendo áreas como electrónica de potencia, fiabilidad, empaquetado e integración en sistemas reales. El enfoque no se centra en la fabricación industrial de chips —un proceso altamente especializado y concentrado en grandes infraestructuras— sino en el conocimiento técnico que permite comprender el funcionamiento del sector y posicionarse profesionalmente dentro de él.

Según el propio informe de PwC, áreas como la automoción y los sistemas de inteligencia artificial serán algunos de los principales motores de demanda de microchips hasta 2030, con crecimientos anuales superiores al 10 % en determinados segmentos. Este contexto incrementa la necesidad de perfiles técnicos capaces de interpretar, integrar y aplicar tecnologías basadas en microchips en múltiples industrias.

«Existe una distancia evidente entre el crecimiento estratégico del sector de los microchips y las vías formativas claras para acceder profesionalmente a él. Esta entidad contribuye a reducir esa brecha ofreciendo conocimiento técnico riguroso en español y orientado a facilitar la integración en el mercado», señalan desde el Instituto de Semiconductores.

Además de la formación individual, la iniciativa contempla programas orientados a empresas que necesitan reforzar las competencias técnicas de sus equipos en un entorno donde la especialización tecnológica se ha convertido en un factor competitivo decisivo.

Con su primera convocatoria prevista en marzo, Microchips Academy aspira a consolidarse como un espacio de referencia para quienes desean comprender el sector de los microchips desde dentro y desarrollar un perfil técnico alineado con una de las áreas tecnológicas con mayor proyección internacional.

Sobre el Instituto de Semiconductores

El Instituto de Semiconductores es una entidad dedicada a la divulgación y formación técnica en tecnologías relacionadas con los microchips y los sistemas electrónicos, con especial foco en el ecosistema hispanohablante.

Sobre Microchips Academy

Microchips Academy es una iniciativa formativa impulsada por el Instituto de Semiconductores, orientada a facilitar el acceso profesional al sector de los microchips a través del conocimiento técnico.