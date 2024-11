Dove Vitamin Care+, la nueva generación de desodorantes de Dove, redefine el futuro del cuidado personal

/COMUNICAE/

Supercargado con un 3% de vitamina B3, también conocida como Niacinamida. Dove Vitamin Care+ controla el mal olor causado por bacterias en las axilas para brindar sensación de frescura hasta por 72 horas. Esta innovación de desodorantes de aplicación suave cuida la piel de las axilas y les brinda tono uniforme

Dove, marca líder en el mundo para el cuidado de personal, busca redefinir el futuro de la industria de desodorantes con su más reciente innovación: Dove Vitamin Care+. Se trata de un nuevo portafolio que cuenta con una fórmula revolucionaria, libre de aluminio y bicarbonato de sodio; también está supercargado con vitamina B3, ingrediente conocido como niacinamida. Esta innovación mejora la apariencia de las axilas y promueve un tono uniforme en ellas, a la vez que controla los olores para una frescura hasta por 72 horas.

Abraza la vida con confianza

Dove cree que la delicada piel de las axilas merece el mismo cuidado que se le brinda al resto de la piel. Por ello, Dove Vitamin Care+ se une a la rutina de cuidado personal consintiendo la piel de las axilas. Al aplicarlo sentirás cómo se desliza suavemente, dejando una capa protectora que ayuda a reconstruir y reparar la barrera natural de la piel, al tiempo que reduce la resequedad. Todo esto mientras trabaja para mejorar la apariencia de esa piel, unificando el tono y sin dejar residuos visibles en la piel.

Una nueva generación de desodorantes

«Desde Doven se sabe que cada vez más consumidores buscan opciones de desodorantes, ya que no contienen ingredientes como las sales de aluminio, pero a menudo quedan decepcionados con fórmulas no efectivas. Presentar un nuevo producto que impulsa la ciencia de fórmulas desodorantes nos llena de satisfacción», destaca Ernesto Viramontes, Director General de Cuidado Personal en Unilever México.

«La vitamina B3, mejor conocida como niacinamida —ingrediente estrella en el skincare— está presente en Dove Vitamin Care+, última generación de desodorantes supercargado con vitaminas, sin aluminio y que brinda a las mujeres la protección contra el olor que realmente esperan, al mismo tiempo que les ofrece nuevos niveles de cuidado para la piel de sus axilas», comparte Ernesto Viramontes.

Asimismo, Dove Vitamin Care+ es libre de parabenos, vegano y, al igual que el resto del portafolio de Dove, es libre de crueldad animal, portando el sello distintivo de la organización PETA.

#VitaminaTuRutina con fragancias increíbles

La confianza viene de adentro, pero saber que hueles fantástico definitivamente ayuda. Desde notas cálidas y amaderadas hasta frescas y cítricas, la colección de desodorantes Vitamin Care+ tiene una gama de fragancias súper deliciosas que hacen de cada aplicación un momento único. A continuación conoce las tres diferentes fragancias disponibles en México:

Raspberry & Rose: fragancia fresca, con un concepto divertido y energizante a través de las flores y frutos rojos.

Coconut & Shea: Fragancia cálida, con un fondo de pastel de vainilla, algodón de azúcar y caramelo cremoso, con fresa, piña, coco y avena.

Peaches & Shea Butter: fragancia fresca, con una explosión de notas frutales y dulces, complementadas con flores en un entorno amaderado.

La aplicación diaria de Vitamin Care+ da a las axilas un momento de apapacho que se ajusta perfecto a la rutina de cuidado diario. La sensación suave de este desodorante supercargado de vitaminas no deja manchas blancas. Así que no tienes que preocuparte por arruinar el outfit favorito, incluso cuando ni siquiera has salido de casa.

Sin duda alguna, Vitamin Care+ ha llegado para convertirse en el aliado, proporcionando beneficios avanzados con ingredientes que ya conoces gracias a la fórmula balanceada de Dove que brinda un cuidado diferente y superior a las axilas.

Producto desodorante

Dove Vitamin Care+ es un producto con acción desodorante para controlar el mal olor. Al ser un producto sin sales de aluminio, permite la libre transpiración de las axilas. Con Dove Vitamin Care+ puedes transpirar sin preocuparte por el mal olor.

