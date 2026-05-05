Digi Power X firma acuerdo de colocación de IA con firma líder de computación de IA para un centro de datos

Digi Power X ha firmado un acuerdo multimillonario a largo plazo con Cerebras Systems para desarrollar y operar un centro de datos de inteligencia artificial de 40 MW en Alabama, reforzando su posicionamiento como operador clave de infraestructura AI

LATINOAMÉRICA (Mayo 05 de 2026). Digi Power X Inc. (Nasdaq:DGXX)(Cboe Canada:DGX) (la «Compañía» o «Digi Power X»), un operador de infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial, anunció hoy la firma de un Acuerdo Marco de Servicios (el «Acuerdo») con Cerebras Systems (el «Cliente») para la colocación de un campus de centro de datos de IA de 40 megavatios («MW») construido a medida y ubicado en Columbiana, Alabama (la «Instalación»).

El plazo inicial de 10 años está valorado en aproximadamente 1.100 millones de dólares, con un valor total potencial del contrato de hasta 2.500 millones de dólares, incluidos los términos de renovación, respaldado por una estructura que proporciona a Digi Power X visibilidad de ingresos a largo plazo y a Cerebras capacidad garantizada de centro de datos desde el primer día de servicio.

Digi Power X desarrollará y entregará la Instalación en dos fases: la Fase 1 comprenderá 15 MW de carga TI, seguida de la Fase 2 que añadirá 25 MW adicionales, para un total combinado de 40 MW. La Instalación se construirá conforme a estándares de infraestructura Tier III, optimizados para los requisitos térmicos de alta densidad del hardware acelerador de IA de próxima generación.

Este Acuerdo refleja el profundo compromiso de ambas compañías con el campus de Columbiana, una instalación diseñada desde cero en torno a las exigencias de densidad energética y fiabilidad de la computación de IA de vanguardia.

«Este acuerdo es transformador para Digi Power X. Firmar un contrato ancla de 1.100 millones de dólares con una empresa líder en computación de IA valida todo lo que hemos construido: nuestro equipo, nuestras ubicaciones, nuestras capacidades de infraestructura y nuestra visión de cómo debe ser un operador de centros de datos de próxima generación. Ya no estamos construyendo para llegar a la élite de esta industria. Ya estamos en ella», expresa Michel Amar, presidente y director ejecutivo de Digi Power X Inc.

Construcción inmediata y despliegue acelerado

Digi Power X iniciará la construcción de la Fase 1 de inmediato, reflejando la preparación de la Compañía en materia de energía, desarrollo del emplazamiento y adquisición de equipos de largo plazo.

Despliegue inicial: 40 MW de carga crítica de TI.

Inicio de la construcción: inmediato.

Fase 1 lista para servicio: objetivo 15 de diciembre de 2026.

Despliegue completo: objetivo finales del primer trimestre de 2027.

El campus de Columbiana, Alabama, fue seleccionado por su acceso a una sólida infraestructura energética, un entorno regulatorio favorable y su proximidad a importantes corredores de fibra que dan servicio al sureste de Estados Unidos. Digi Power X es propietaria del terreno subyacente, lo que proporciona una plataforma de desarrollo respaldada por balance que diferencia a la Compañía de competidores dependientes de arrendamientos.

La Compañía ya ha completado la construcción de la subestación dedicada in situ que dará servicio a la Fase 1, con la interconexión a la red finalizada y un acuerdo de suministro eléctrico establecido con Alabama Power, minimizando dos de los factores de riesgo de desarrollo más significativos normalmente asociados a proyectos de centros de datos a gran escala y posicionando el campus de Columbiana para un calendario de construcción acelerado.

Digi Power X planea iniciar de inmediato el desarrollo del emplazamiento y tiene como objetivo que la Fase 1 esté lista para servicio en diciembre de 2026, seguida de la entrega de la Fase 2. La construcción de la Fase 1 será autofinanciada por la Compañía, reflejando su compromiso financiero con el campus de Columbiana y su confianza en el valor a largo plazo de esta asociación.

«Este acuerdo es una declaración. Cerrar un contrato de esta magnitud con una de las empresas emergentes más destacadas de la era de la IA demuestra que Digi Power X es un actor serio que opera al más alto nivel. Este es el tipo de transacción emblemática que creemos abrirá la puerta a nuevos inquilinos, prestamistas y socios sofisticados», explica Alec Amar, presidente de Digi Power X Inc.

«El despliegue de infraestructura de IA de alta densidad es uno de los grandes retos definitorios de nuestra generación, a la escala del despliegue de 4G y 5G que transformó la conectividad global. Este acuerdo refleja la visión de Digi Power X, la fortaleza de su equipo y su capacidad de ejecución como actor fundamental. Me enorgullece formar parte de lo que Digi Power X está construyendo», defiende Hans Vestberg, asesor sénior de Digi Power X Inc.; expresidente y CEO de Verizon Communications; miembro del consejo de administración de BlackRock.

Importancia estratégica

Se espera que el Acuerdo sea un motor clave del crecimiento de ingresos futuros de Digi Power X.

Inicio de ingresos: previsto a finales de 2026.

Escalado completo de ingresos: tras la finalización del despliegue completo, prevista en el primer trimestre de 2027.

Potencial adicional: opción de expansión del cliente por 1.400 millones de dólares adicionales.

Sobre Digi Power X

Digi Power X es una empresa de infraestructura de IA que opera una cartera verticalmente integrada de activos energéticos y capacidad de centros de datos en Alabama, Nueva York y Carolina del Norte, con aproximadamente 400 MW de potencia asegurada en sus emplazamientos. La plataforma NeoCloudz de la compañía ofrece GPU como servicio sobre infraestructura dedicada bare metal de NVIDIA. Para más información, visitar www.digipowerx.com.

Contacto

Nombre contacto: Digi Power X Inc.

Descripción contacto: Relaciones con Inversores

Teléfono de contacto: 888-474-9222

Fuente: Central de Noticias AndeanWire