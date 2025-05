Destacados líderes galardonados en la Gala Anual del CHLI en Washington

Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI) es la principal organización fundada por antiguos miembros del Congreso para promover la prosperidad económica centrándose en la responsabilidad social y la competitividad global

Un influyente grupo de líderes y responsables políticos se reunió en el Hotel Waldorf Astoria para celebrar el liderazgo, el servicio y los logros de la comunidad hispana en la 21ª Gala Anual y Premios al Liderazgo del Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI).

El evento reconoció a individuos que han tenido un profundo impacto en las comunidades hispanas a través de su compromiso con el liderazgo, la comunidad y la diversidad de pensamiento, valores que anclan la misión de CHLI.

«CHLI tuvo el honor de reconocer los notables logros del presidente Luis Abinader Corona, el Secretario de Estado Marco Rubio, los representantes María Elvira Salazar y Juan Vargas, y el ex alumno de CHLI Keith Fernández», dijo la presidenta de CHLI, la Honorable Ileana Ros-Lehtinen. «Cada uno de los homenajeados de este año encarna el compromiso perdurable de CHLI con la libertad y los poderosos valores de familia, comunidad y liderazgo que guían nuestra misión».

El presidente Abinader Corona recibió el Premio CHLI Founders International Leadership en reconocimiento a su liderazgo en nombre de la diáspora de la República Dominicana y sus esfuerzos para fortalecer los lazos con EE.UU. «Estados Unidos ha sido un aliado clave», dijo Abinader Corona. «Desde el inicio de mi mandato en 2020, subrayé la importancia de nuestra relación, diciendo: ‘Vamos a fortalecer nuestra relación estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y el hogar de dos millones de nuestros conciudadanos’».

El Secretario de Estado Marco Rubio fue galardonado con el premio CHLI Lifetime Leadership Award por su larga contribución al servicio público. Reflexionando sobre su trayectoria profesional, Rubio dijo: «Puedo decirles con certeza que no creo que hubiera podido tener no sólo el éxito, sino la oportunidad, si no fuera porque tuve la opción de hacer prácticas o de ser voluntario. Y creo que tanto como cualquier otra cosa, cuando se habla de CHLI, de lo que se está hablando es de la capacitación de los jóvenes que tienen el deseo de contribuir de alguna manera al servicio público».

La representante de EE.UU. María Elvira Salazar recibió el Premio CHLI al Liderazgo en el Servicio Público y dedicó el honor al difunto Honorable Lincoln Díaz-Balart, presidente fundador de CHLI. «Su visión para CHLI era elevar las voces hispanas en el servicio público y crear un foro para personas como usted y yo para debatir nuestras ideas y mostrarlas al país. Es lo que trato de hacer todos los días como miembro del Congreso: luchar por nuestras comunidades, luchar por los problemas que afectan a nuestras familias y hacer sus vidas un poco más fáciles».

El representante Juan Vargas, que también recibió el Premio al Liderazgo en el Servicio Público, reflexionó sobre su trayectoria como hijo de inmigrantes mexicanos. «Me siento honrado de recibir el Premio CHLI 2025 al Liderazgo en el Servicio Público», dijo Vargas. «Como orgulloso hijo de inmigrantes mexicanos, creo en el Sueño Americano. Mis padres trabajaron duro para brindar oportunidades a sus hijos y asegurarse de que supiéramos que podíamos lograr cualquier cosa que nos propusiéramos. En el Congreso, estoy comprometido a apoyar a la próxima generación de líderes latinos y asegurar que todos en este país tengan la oportunidad de alcanzar su propio Sueño Americano».

Keith Fernandez, ex presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del CHLI, recibió el Premio Embajador del CHLI por su labor de fomento de futuros líderes y profesionales. «Me siento honrado de recibir el Premio Embajador de CHLI 2025 y estoy profundamente agradecido a la presidenta Ileana Ros-Lehtinen, a la Junta de CHLI, a la presidenta y directora ejecutiva de CHLI, Mary Ann Gómez Orta, y a los ex alumnos de CHLI por este maravilloso honor», dijo Fernández. «Gracias al liderazgo y la visión del Presidente fundador de CHLI, el Honorable Lincoln Díaz-Balart, cientos de hombres y mujeres hispanos pueden experimentar pasantías que cambian la vida y tener carreras en el servicio público, la defensa sin fines de lucro y los Negocios».

La gala atrajo a un amplio abanico de cargos electos, líderes cívicos y empresariales, diplomáticos e invitados internacionales. Entre los patrocinadores del evento se encontraban Comcast NBCUniversal Telemundo, Capital One, Altria Client Services, Amazon, American Airlines, Haleon, PMI U.S., T-Mobile y Wells Fargo. Los fondos de la Gala Anual de Premios se destinan a apoyar los programas de Desarrollo de Liderazgo de CHLI – incluyendo la pasantía de Líderes Globales de CHLI, la pasantía de comunicaciones, la Beca de Derecho de Verano y la Beca de Servicio Público Lincoln Díaz-Balart.

Más fotos de la gala en: https://flic.kr/s/aHBqjCdWxY

Sobre CHLI:

Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI) es la principal organización fundada por antiguos miembros del Congreso para promover la prosperidad económica centrándose en la responsabilidad social y la competitividad global. CHLI se dedica a promover la diversidad de pensamiento de la comunidad hispana y a fomentar un amplio conocimiento de la herencia, los intereses y los puntos de vista de los estadounidenses de ascendencia hispana y portuguesa.



