Despegar identifica un aumento sostenido en la búsqueda de viajes a Isla Mujeres

El destino registró un crecimiento de 16 % en búsquedas durante las primeras semanas del año, de acuerdo con datos de Despegar

Isla Mujeres se ha consolidado como uno de los principales atractivos del Caribe mexicano. Sus playas turquesa, su ambiente relajado y la experiencia integral que ofrece atraen a quienes buscan algo más que unas vacaciones tradicionales.

«En las primeras semanas de 2026, Isla Mujeres registró un crecimiento del 16 % en búsquedas frente al año anterior. Este comportamiento refleja una preferencia creciente por destinos que permiten combinar descanso, aventura y experiencias en un mismo viaje. La isla ofrece esa versatilidad en un entorno natural privilegiado, lo que la convierte en una elección cada vez más atractiva para los viajeros», afirmó Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Entre sus principales atractivos se encuentra Playa Norte, reconocida por sus aguas cristalinas y poco profundas, ideales para nadar y relajarse. En el extremo sur, el Faro de Punta Sur ofrece vistas panorámicas del Caribe, así como la posibilidad de recorrer el Parque Escultórico.

Para quienes desean una experiencia diferente bajo el agua, el Museo Subacuático de Arte (MUSA) ofrece la posibilidad de bucear entre más de 500 esculturas sumergidas, combinando arte y naturaleza. A esto se suman actividades como kayak, deportes acuáticos y visitas a espacios como el Parque Natural Garrafón o Dolphin Discovery, que amplían la oferta para familias y grupos.

A través de Despegar, los viajeros pueden organizar su experiencia de manera integral, reservando vuelos, hospedaje y actividades como el ferry Isla Mujeres–Cancún, paseos en bote o excursiones a otros atractivos de la región, todo desde una misma plataforma. Además, la opción de paquetes permite optimizar tiempo y presupuesto, representando un ahorro de hasta un 30 %.

El dinamismo de Isla Mujeres refleja una tendencia cada vez más clara por escapadas completas, con opciones de descanso y entretenimiento para todos los perfiles y con la posibilidad de aprovechar cada rincón de la isla al máximo.