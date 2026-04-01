Desafíos del seguro y reaseguro por la guerra y el crimen organizado, tema del seminario Summit Property & Casualty 2026

Por sexto año agentes de seguros y fianzas disfrutaron Summit Property & Casualty. Conferencistas de talla internacional destacaron temas de gran relevancia. Summit Property & Casualty se transmitió totalmente en vivo

Especialistas en la materia discutieron sobre riesgos geopolíticos, en donde se analizaron los desafíos que la guerra y el crimen organizado representan para el seguro y el reaseguro. Lyndsay Garnica, abogada especialista en grandes riesgos, fue quien dictó esta conferencia magistral.

Además Gilda Caputto, productora asesora de seguros en Argentina, explicó la importancia del acompañamiento del agente con su cliente ante un siniestro. Por su parte, Rodolfo Romero, subdirector jurídico civil de Quálitas Compañía de Seguros, habló de las innovaciones en la legislación sobre tentativa de fraude en el seguro de autos.

Roxana Hernández Pliego, directora general de YO AGENTE, mencionó que este evento fue invaluable debido a las conferencias de alta especialización que se dictaron, pues se trataron también temas de gestión de riesgos en personas con discapacidad, con la amplia experiencia de Mónica Guadalajara, Country Manager de Ottobock para México, Centroamérica y el Caribe, así como las fianzas y los seguros como herramientas de protección del patrimonio empresarial, dictada por Mina Chrys Saldívar, vicepresidenta de la Sección Tampico, y consejera del Comité de Fianzas Amasfac.

El seminario Summit Property & Casualty se realizó vía Zoom el jueves 26 de marzo de 9:00 a 15:30 horas. La directiva señaló que quienes se interesen en el tema pueden ingresar gratuitamente a las conferencias impartidas a través del canal YO AGENTV en YouTube.

Agregó que el seminario también aportó información valiosa sobre nuevos criterios jurisdiccionales en materia de seguros, gracias a la participación de Israel Trujillo Bravo, quien es director corporativo jurídico de un importante grupo empresarial del sector asegurador. Finalmente, se abordó la responsabilidad civil del agente de seguros en la reclamación de daños materiales y pérdidas consecuenciales, ponencia impartida por Manuel Humberto Gallardo Inzunza, socio fundador de Gallbo Global Insurance Claimers.

Los conferencistas del seminario Summit Property & Casualty 2026, son especialistas en la materia. Todos ellos con un amplio reconocimiento en la industria aseguradora.

Summit Property & Casualty, apuntó Hernández Pliego, en su sexta edición, es una aportación gratuita que se ofrece para orientar a asegurados, agentes de seguros, investigadores y demás personas interesadas en el tema, a fin de que la cultura del seguro y la debida reclamación sea cotidiana en México.

Inscribirse a YO AGENTV es muy fácil. Las personas interesadas en suscribirse pueden hacerlo a través del link: https://www.youtube.com/@YOAGENTV

Una vez suscritos pueden dar click en la campana para recibir notificación cada vez que se suban nuevos videos y click en mano con pulgar hacia arriba en señal de aprobación.

Summit Property & Casualty, no se hubiera podido realizar sin el apoyo de Quálitas Compañía de Seguros, Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), Ottobock, Quest-e by ICAP, Gallbo Global Insurance Claimers y Columbra tu impulso al éxito.