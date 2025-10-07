Del motor al software: la nueva era del taller mexicano

Bosch acelera la capacitación en electromovilidad a través de la red de talleres más grande del mundo, Bosch Car Service

Ante el acelerado crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos en México —que de enero a julio de 2025 registró 76,562 unidades vendidas, un incremento del 17.4% respecto al año anterior —, Bosch, líder global en tecnología y servicios, impulsa un programa integral de capacitación en electromovilidad para profesionales de la mecánica automotriz, a través de la red de talleres más grande del mundo, Bosch Car Service.

Este auge subraya la urgencia de contar con profesionales preparados para atender una flota vehicular cada vez más sofisticada y electrificada. Según cifras del INEGI, en México operan más de 260 mil talleres y negocios de servicio automotriz que emplean a 2.32 millones de personas, quienes enfrentan el reto de actualizarse al ritmo de la innovación tecnológica y de las regulaciones ambientales.

La nueva era de la movilidad ha trascendido la mecánica tradicional. Los vehículos definidos por software (SDV) integran conectividad avanzada y automatización. El mantenimiento de estos ‘teléfonos inteligentes sobre ruedas’ exige conocimiento en software, sensores avanzados y sistemas de asistencia a la conducción. La diferencia entre un taller capaz de «conectar el cable de datos» y otro que opera a ciegas puede significar riesgos tanto para el conductor como para el negocio.

Consciente de esta transformación, Bosch ha puesto en marcha un programa de formación especializado en electromovilidad que cierra la brecha de profesionalización de los talleres. Cada año se instruye a más de 10 mil técnicos automotrices a través del Centro de Capacitación Bosch y de la red de talleres Bosch Car Service, mediante cursos presenciales y digitales orientados a la seguridad vial, la eficiencia operativa y la competitividad en la postventa automotriz.

«Como líderes en el desarrollo del auto definido por software y con un componente Bosch en prácticamente cada vehículo, la experiencia de la compañía permite acercar a los profesionales de la mecánica automotriz opciones de capacitación únicas, alineadas al ritmo al que avanza la tecnología», señaló Ulises Sosa, director comercial de Autopartes y Servicio Postventa (Mobility Aftermarket) en Bosch México.

Para ampliar su alcance, Bosch ha establecido alianzas estratégicas con Alenia —reconocida por sus programas de entrenamiento avanzados— y con la Confederación Nacional de Talleres (CNT), que agrupa a más de 114,000 profesionales de la mecánica automotriz en México y América Latina. Gracias a estas colaboraciones, los técnicos pueden acceder desde formación en principios básicos hasta diagnóstico de sistemas de alto voltaje y gestión digital del taller, con certificaciones CONOCER.

La capacitación continua no solo eleva la competitividad de los talleres. También previene fallas críticas —como intervenir frenos en un vehículo electrificado sin considerar la interacción con los sistemas de asistencia—, garantiza el cumplimiento de estándares ambientales y mejora la rentabilidad del negocio.

‘‘Con esta visión, Bosch apuesta porque México no sea un espectador, sino protagonista en la transformación de la movilidad’’ añadió Sosa.



Source: Mexicomex Comunicae