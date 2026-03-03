Datavault AI informa de un crecimiento significativo de la propiedad institucional

La compañía tecnológica cotizada en Nasdaq registra un fuerte aumento en la participación de grandes gestoras como Vanguard, State Street y BlackRock, mientras amplía su presencia en medios deportivos y mercados empresariales y refuerza su capital con nuevas inversiones estratégicas

Datavault AI Inc. («Datavault AI» o la «Compañía») (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real, destacó hoy un notable incremento en la propiedad institucional junto con una expansión comercial continua en los mercados de medios y empresas.

Entre el cuarto trimestre de 2025 y febrero de 2026, varias grandes gestoras de activos ampliaron significativamente sus posiciones en Datavault AI. Según recientes presentaciones públicas, Vanguard incrementó su participación de aproximadamente 393.000 acciones a 11,8 millones de acciones. State Street Corporation amplió su posición de alrededor de 335.000 acciones a 10,0 millones de acciones. BlackRock aumentó su participación de aproximadamente 136.000 acciones a 4,1 millones de acciones. Estos cambios representan incrementos porcentuales aproximados del 2.900 %, 2.800 % y 3.000 %, respectivamente.

La dirección considera que este aumento en la participación institucional respalda la estrategia de ejecución de Datavault AI y su potencial de ingresos a largo plazo. La expansión de la propiedad se produce tras un periodo de crecimiento operativo sustancial. La dirección atribuye este crecimiento a una mayor adopción empresarial, adquisiciones estratégicas y alianzas comerciales de alta visibilidad.

La reciente expansión de la plataforma incluye acuerdos con Sports Illustrated y NFL Alumni, ampliando la presencia de Datavault AI dentro de ecosistemas prémium de medios deportivos. La compañía también completó la adquisición de API Media, reforzando sus capacidades de distribución de medios y mejorando su infraestructura de monetización de datos.

Además, Datavault AI anunció en 2025 una inversión estratégica de 150 millones de dólares por parte de Scilex Holding Company, fortaleciendo aún más sus recursos de capital a medida que la compañía escala su actividad.

«Los datos ya no son solo información. Son una clase de activo», afirmó Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. «Estamos construyendo la infraestructura segura que permite a empresas y plataformas de medios capturar, gestionar y monetizar ese valor a escala».

Con una mayor participación institucional, relaciones comerciales en expansión e integración continua de la plataforma, Datavault AI se posiciona para una mayor visibilidad y un crecimiento sostenido en los mercados de capitales y los canales industriales en 2026.

Acerca de Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq:DVLT) lidera las experiencias de datos impulsadas por IA, la valoración y la monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencia Acústica y Ciencia de Datos.

La División de Ciencia Acústica de Datavault AI incorpora las tecnologías patentadas WiSA®, ADIO® y Sumerian®, así como tecnologías pioneras de transmisión inalámbrica de sonido HD espacial y multicanal, con propiedad intelectual que cubre temporización de audio, sincronización y cancelación de interferencias multicanal.

La División de Ciencia de Datos aprovecha la potencia de la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción experiencial de datos, valoración y monetización segura. La plataforma en la nube de Datavault AI proporciona soluciones integrales que sirven a múltiples industrias, incluyendo licencias de software HPC para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y más.

El Information Data Exchange® (IDE) permite gemelos digitales y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza (NIL) mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a objetos de metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto de tecnologías de Datavault AI es completamente personalizable y ofrece automatización mediante IA y Machine Learning (ML), integración con terceros, analítica y datos detallados, automatización de marketing y supervisión publicitaria. La compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Más información en www.dvlt.ai.