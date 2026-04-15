Danfoss México obtiene por 16 años consecutivos el Distintivo ESR otorgado por Cemefi

Danfoss sigue siendo reconocido por su compromiso de operar con Integridad y responsabilidad

Por décimo sexto año consecutivo, Danfoss México fue reconocida con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), reafirmando su compromiso permanente con la sostenibilidad, la responsabilidad social empresarial y los principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) que forman parte esencial de su modelo de negocio.

El reconocimiento distingue a organizaciones que integran prácticas responsables en su operación, estrategia y cultura corporativa. En el caso de Danfoss, estos principios se reflejan en iniciativas enfocadas en eficiencia energética, innovación tecnológica, desarrollo del talento y responsabilidad ambiental, elementos clave para impulsar una industria más sostenible.

«Ser reconocidos como Empresa Socialmente Responsable es un reflejo del compromiso que se asume cada día para operar con integridad y contribuir al bienestar del entorno. Este distintivo inspira a seguir fortaleciendo prácticas y a avanzar con determinación hacia un impacto social y ambiental cada vez más significativo», destacó María de Lourdes García, Head of Shared Services Americas.

El Distintivo ESR, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía, evalúa a las empresas a partir de estándares que consideran prácticas de gobernanza, impacto ambiental, desarrollo social y ética empresarial, alineadas con marcos internacionales de sostenibilidad.

Lograr por 16 años consecutivos obtener el Distintivo ESR refleja la consistencia de cultura y el compromiso de equipos. En Danfoss se trabaja todos los días para demostrar que la innovación tecnológica puede ser también una poderosa herramienta para impulsar un desarrollo más responsable y sostenible», comentó Jorge Moncada, Head of GS Real Estate de Danfoss LAM.

Tecnología para impulsar la transición energética

Como empresa global especializada en soluciones para eficiencia energética, Danfoss desarrolla tecnologías aplicadas a sectores clave como refrigeración, aire acondicionado, industria y gestión energética, contribuyendo a reducir el consumo energético y las emisiones de carbono.

Estas soluciones permiten optimizar procesos industriales, mejorar el desempeño energético de edificios y fortalecer la resiliencia de sistemas críticos como la cadena de frío, un aspecto fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

Compromiso con las personas y la comunidad

Además de su enfoque tecnológico, Danfoss promueve una cultura organizacional basada en la diversidad, la inclusión y el desarrollo profesional de sus colaboradores. A través de programas de formación, iniciativas sociales y acciones orientadas al bienestar de sus equipos, la empresa busca generar un impacto positivo tanto dentro como fuera de la organización.

Con 16 años consecutivos recibiendo el Distintivo ESR, Danfoss reafirma su compromiso de impulsar un crecimiento empresarial responsable, demostrando que la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo social pueden avanzar de la mano.

«Me llena de orgullo ver cómo, año tras año, el compromiso y esfuerzo de todo el equipo de Danfoss México se refleja en logros como el distintivo ESR. Juntos continuamos trabajando por un futuro más sostenible» concluyó Xavier Casas, Vice President, EC&S and System Solutions en Danfoss.