Danfoss COM para el óptimo control y regulación del nivel de aceite en compresores de aplicaciones de HVACR

La solución Danfoss COM ayuda al funcionamiento de los compresores por medio de la regulación del aceite

La solución Compressor Oil Management, conocida como COM de Danfoss asegura el óptimo control y regulación del nivel de aceite en compresores semiherméticos, scroll y alternativos, garantizando un funcionamiento seguro y una vida prolongada del compresor.

La propuesta tecnológica de Danfoss ofrece una gestión confiable en el manejo de aceite, es totalmente personalizable y programable. A través de su tecnología de flotador logra la mejor medición del nivel de aceite, ofrece lógica de encendido adaptativa con respuesta rápida, alarmas de control de niveles de aceite, funcionamiento informativo con LEDs, amplia gama de adaptadores para distintos tipos de marcas de compresores y una serie de longitudes de cable para un diseño flexible del sistema.

Danfoss COM es una incorporación reciente a la cartera de soluciones en controles de refrigeración y aire acondicionado que se centra en la seguridad y la larga vida de los compresores. Esta tecnología cuenta con reguladores de nivel de aceite COM con sensores Hall y flotadores magnéticos para un monitoreo preciso, lo que evita desequilibrios de aceite que pueden causar desgaste, reparaciones costosas o fallas del compresor. Los kits COM simplifican la gestión de inventario al combinar la unidad base COM, un adaptador de compresor AD compatible y dos cables de 3 metros (para alimentación y relé) en un solo paquete con un solo código de pedido

«Este enfoque optimizado simplifica los pedidos, protege los compresores y extiende su vida útil, lo que beneficia a los usuarios finales en aplicaciones de refrigeración como exhibidores refrigerados, estanterías y sistemas de venta minorista y mayorista de alimentos, donde el control del nivel de aceite es crucial. Una de las ventajas de Danfoss COM son las 12 combinaciones posibles (COM 10/20, 24/230 V, adaptadores AD), ideal para fabricantes OEM en aplicaciones de refrigeración y enfriamiento, así como también a distribuidores del mercado HVACR», comentó Javier Korenko Chmielewski, Gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica.



Source: Mexicomex Comunicae