Cosmoprof North America Miami regresa para su tercera edición del 27 al 29 de enero de 2026: a la vanguardia de la belleza, la innovación y el conocimiento del sector

Más de 800 marcas y proveedores se reunirán en Miami para presentar las últimas tendencias, tecnologías y productos que definirán el futuro de la industria de la belleza a nivel global, en la feria organizada por Informa Markets, BolognaFiere Group y The Professional Beauty Association (PBA)

Cosmoprof North America Miami regresará para su tercera edición, que se celebrará del 27 al 29 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones de Miami Beach. Como una de las principales ferias comerciales B2B de belleza en el continente americano, el evento sigue siendo una plataforma clave para descubrir innovaciones, tendencias emergentes y oportunidades de negocio en todo el panorama mundial de la belleza.

Celebrándose en Miami, un punto estratégico que conecta América del Norte, América Latina y la industria global de la belleza, la edición de 2026 reunirá a más de 800 marcas y proveedores para mostrar el futuro de la innovación en belleza. Los expositores presentarán productos, formulaciones y tecnologías de vanguardia en los principales sectores, incluidos cuidado de la piel, maquillaje, fragancias, cuidado del cabello, uñas y Cosmopack, que representa toda la cadena de suministro del sector.

Tras su importante expansión en 2025, la próxima edición promete un espacio expositivo aún más dinámico, reflejo del impulso y la creatividad continua de la industria. El área Beauty Vanities volverá a ocupar un lugar destacado, con marcas que mostrarán gamas de productos seleccionadas que encarnan la simplicidad, la autenticidad y la innovación. La categoría de fragancias también tendrá un papel protagonista, duplicando su presencia respecto al año anterior, un reflejo del fuerte crecimiento del sector y el entusiasmo de los consumidores.

Las oportunidades de networking serán abundantes tanto dentro como fuera del recinto ferial de Cosmoprof North America Miami, garantizando que compradores, marcas y líderes del sector dispongan de múltiples espacios para establecer conexiones significativas. Impulsado por la plataforma de emparejamiento por IA MyMatch, los asistentes podrán descubrir, conectar y programar reuniones de alto valor adaptadas a sus objetivos durante todo el evento. Además, la Welcome Party del primer día y la Happy Hour de Networking del segundo día ampliarán aún más las oportunidades de conexión, fomentando nuevas relaciones y acelerando el crecimiento empresarial en un entorno social y de alto nivel.

En colaboración con BEAUTYSTREAMS, CosmoTrends presentará nuevamente su esperado informe anual, destacando los movimientos e innovaciones clave que están moldeando la industria de la belleza para 2026. Una exhibición y presentación seleccionadas guiarán a los asistentes a través de las cambiantes demandas de los consumidores y las direcciones del mercado, ayudándoles a mantenerse un paso adelante en un panorama en constante evolución.

Además del amplio espacio expositivo, Cosmoprof North America Miami contará con un sólido programa educativo diseñado para potenciar a las marcas emergentes y a los emprendedores. La Entrepreneur Academy ofrecerá sesiones personalizadas con estrategias prácticas de crecimiento, marketing y operaciones, mientras que CosmoTalks reunirá a las voces líderes en investigación, estrategia de marca y retail en el sector de la belleza. Entre los participantes confirmados se encuentran The Estée Lauder Companies, K18 y Dossier, entre otros actores destacados que están configurando el futuro de la belleza.

A medida que Cosmoprof North America Miami entra en su tercer año, continúa consolidándose como un evento imprescindible para los profesionales del sector que buscan anticiparse a las tendencias globales, ampliar sus conexiones y explorar las innovaciones que están dando forma al futuro de la industria. Las inscripciones ya están abiertas, con descuentos de hasta un 30 % para quienes se registren antes del 21 de noviembre de 2025.

Para registrarse, visitar https://cosmoprofnorthamerica.com/miami/.

Acerca de Informa Markets

Informa Markets crea plataformas para que las industrias y los mercados especializados puedan comerciar, innovar y crecer. Proporciona a los participantes del mercado en todo el mundo oportunidades para interactuar, experimentar y hacer negocios a través de ferias presenciales, servicios digitales especializados y soluciones de datos aplicables. Conecta compradores y vendedores en más de una docena de sectores globales, incluidos la navegación, los productos farmacéuticos, la alimentación, la moda y la infraestructura. Como la principal empresa generadora de mercados del mundo, da vida a una amplia variedad de sectores especializados, desbloqueando oportunidades y ayudándolos a prosperar los 365 días del año.

Para más información, visitar www.informamarkets.com.

Acerca del Grupo BolognaFiere

El Grupo BolognaFiere es el principal organizador mundial de ferias en los sectores de cosmética, moda, arquitectura, construcción, arte y cultura. El grupo cuenta con más de 80 exposiciones internacionales en su portafolio, destacando Cosmoprof Worldwide Bologna, el punto de encuentro más importante del mundo para los profesionales de la belleza, establecido en 1967 y celebrado en Bolonia, Italia. En su edición de 2024, Cosmoprof registró más de 248.000 asistentes de 150 países y 3.012 expositores de 69 países. Cosmoprof Worldwide Bologna 2025 está programado del 20 al 23 de marzo de 2025 en Bolonia, Italia.

El formato B2B de Cosmoprof apoya constantemente a empresas y partes interesadas en su actividad comercial en todo el mundo mediante herramientas e iniciativas adaptadas a cada mercado. La plataforma Cosmoprof se extiende a nivel mundial con Cosmoprof North America, Cosmoprof Asia, Cosmoprof India y Cosmoprof CBE ASEAN.

Para más información, visitar www.cosmoprof.com.

Acerca de la Professional Beauty Association (PBA)

La Professional Beauty Association (PBA) se dedica a defender los derechos y la profesionalización de la industria de la belleza, y está comprometida con el éxito a largo plazo de los profesionales del sector y de las empresas que los emplean y respaldan. Como la organización comercial más grande e inclusiva que representa a toda la industria de la belleza, la PBA aboga por la legislación en nombre del sector, incluyendo la lucha contra la desregulación.

La PBA también ofrece recursos seleccionados para fortalecer a sus miembros, como programas educativos, herramientas empresariales, opciones de salud y seguros, eventos exclusivos, iniciativas benéficas, becas, oportunidades de networking e informes y datos exclusivos. Entre sus miembros se incluyen fabricantes, distribuidores, salones, spas, escuelas, profesionales independientes, estudiantes y proveedores del sector.

Para más información sobre membresías, visitar www.probeauty.org/join.



