Coolbox inaugura su primera tienda en Guadalajara y anuncia ambicioso plan de expansión en México

La empresa peruana ha invertido 10 mdp en México y proyecta 5 millones más para 2026. Su plan de expansión en el país contempla una inversión total de 250 mdp en cinco años. Ya opera 9 tiendas en Nuevo León, y abre su primera tienda en Guadalajara Gran Terraza Oblatos

La empresa peruana Coolbox, líder en retail tecnológico de formato compacto y multimarca, continúa su expansión en México con la apertura de su primera tienda en Guadalajara, ubicada en La Gran Terraza Oblatos, posteriormente inaugurará su segunda locación en la Gran Plaza Fashion Mall. Estas inauguraciones marcan un paso clave dentro de un plan que contempla 20 tiendas en los próximos dos años y 500 en cinco años en todo el país, con una inversión total de 250 millones de dólares y la generación de más de 2,700 empleos directos.

Desde su llegada a Nuevo León en agosto de 2024, donde ya opera 9 tiendas, Coolbox ha generado más de 130 empleos para familias mexicanas, atendiendo a más de 320 mil clientes y consolidándose como un nuevo referente en el mercado tecnológico formal.

«México se ha convertido en el mercado estratégico del plan de expansión de Coolbox. Pasará de representar el 25% de la primera etapa al 75% en la siguiente, gracias a la gran aceptación recibida por parte de los consumidores mexicanos», señaló Marcelo Bazán, CEO de Coolbox.

Coolbox ha invertido ya 10 millones de dólares en México y proyecta 5 millones adicionales para 2026, destinados a infraestructura, mercadería, tecnología y logística. Cada tienda representa una inversión promedio de 500 mil dólares y la creación de empleos directos, con un fuerte compromiso en la contratación de talento local para posiciones de liderazgo y planes de desarrollo profesional.

La compañía ofrece un portafolio de más de 2 mil productos de marcas como Apple, Amazon, JBL, Sony, GoPro, y Starlink, entre otras. Su modelo de valor no busca competir, sino ampliar la oferta tecnológica formal. Además, las tiendas están diseñadas como espacios de experiencia interactiva, donde los clientes pueden probar drones, scooters, equipos de gaming, smart speakers, celulares y más.

Coolbox apuesta por la innovación con servicios de delivery, click & collect y un catálogo en línea con más de 2 mil productos, además de incorporar cajas móviles en tienda para reducir tiempos de espera.

En su primer año de operaciones en el país, los resultados han superado las expectativas, varias tiendas en México ya han superado los indicadores promedio de la corporación, así como los hábitos de consumo en México y Perú muestran una gran similitud: los 20 productos más vendidos coinciden en ambos países, destacando dispositivos como Amazon Fire TV Stick, Alexa Echo, iPhone, iPad, GoPro, Nintendo Switch y Starlink, entre otros.

Con esta expansión, Coolbox reafirma su compromiso con el país no solo a través de la generación de empleo y la innovación tecnológica, sino también mediante su apuesta por el nearshoring, trabajando con fábricas de clase mundial y fortaleciendo la producción local.

Coolbox es una empresa peruana con 30 años de trayectoria, especializada en retail tecnológico de formato compacto y multimarca. Pertenece al Grupo Pisopak, con presencia en Latinoamérica y Estados Unidos, y una facturación anual de 3,000 millones de pesos. En Perú cuenta con más de 140 tiendas y más de 1,000 colaboradores, con participaciones de mercado superiores al 50% en varias categorías.

Como retail especializado en tecnología, Coolbox se distingue por ofrecer soluciones integrales para el uso personal y empresarial, más allá de la simple comercialización de productos. Su propuesta se centra en brindar una experiencia de compra enriquecida, donde cada cliente recibe asesoría personalizada de especialistas en tecnología que resuelven consultas, guían el proceso de elección y aseguran que cada compra represente una solución real a sus necesidades.

