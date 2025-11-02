Concepto Móvil lleva la experiencia conversacional a la votación de los Premios eCommerce México 2025

Concepto Móvil, patrocinador oficial del evento, transformó la edición 2025 con una votación vía WhatsApp implementando tecnología de chatbot para eficientar el proceso

El eCommerce mexicano atraviesa un punto clave, donde ya no se trata solo de vender, sino de conversar, conectar y generar confianza en un entorno donde la inmediatez es el nuevo valor de marca. Ese fue el mensaje que dejó la edición 2025 de los Premios eCommerce México, foro que se consolida como termómetro de la madurez digital del país.

El crecimiento del eCommerce mexicano, que supera los 600 mil millones de pesos anuales según la AMVO, impulsa una competencia centrada en la experiencia más que en el precio. En ese contexto, la conversación digital emerge como el vínculo más directo entre marcas y usuarios: inmediata, verificable y sin fricciones.

Los Premios eCommerce México reunieron a líderes del retail, tecnología y marketing para reconocer a las empresas que están marcando el rumbo de una industria que evoluciona al ritmo de los hábitos del consumidor digital. Este año, la conversación se convirtió en el eje temático, en el que el canal de mensajería ya no es solo un medio de contacto, sino la nueva vitrina del comercio.

Concepto Móvil, patrocinador oficial del evento, transformó la votación del jurado en una experiencia conversacional, diseñando un proceso de votación vía WhatsApp. La iniciativa superó las 500 respuestas, mediante un proceso totalmente anónimo y ágil, donde los jurados escanearon un código QR que, mediante automatizaciones de WhatsApp, los guió a través de las categorías.

«Esta experiencia conversacional mostró cómo la inmediatez y la trazabilidad pueden coexistir en una sola interacción en tiempo real. Las marcas que comprenden que una conversación vale más que un clic son las que están definiendo el futuro del eCommerce», señaló Manuel Bautista, director de Mercadotecnia de Concepto Móvil y miembro del jurado.

Los ganadores que marcan tendencia

Los Premios eCommerce México 2025 reconocieron a las empresas que impulsan la innovación, la omnicanalidad y la experiencia como pilares de crecimiento. En la categoría de Experiencia y Diseño, Lumen obtuvo el reconocimiento a Mejor UX; Cervexxa destacó como ganadora a Mejor HOME; y el reconocimiento a Mejor PDP (página de detalle de producto) B2C fue para Beth Yosef.

En Estrategia y Modelo de Negocio, Waldo’s se consolidó por su visión omnicanal, Coca-Cola fue distinguida como Mejor eCommerce de Marca DTC y Coflex por su liderazgo B2B.

Respecto a Tecnología e Innovación, la empresa Impulsora fue reconocida como eCommerce más innovadora, mientras que Flexi se llevó el premio al mejor modelo headless. En la categoría especial, Prontipagos recibió el reconocimiento a Mejor eCommerce Conversacional y Grupo Ed Hogar fue nombrada eCommerce Revelación del Año. Claudia Medellín y Carlos Arenas fueron elegidos Influencers del Año, reflejando cómo la autenticidad también construye valor digital.

De acuerdo con Boston Consulting Group, más del 80 % de consumidores en México prefiere comunicarse con las marcas a través de canales de mensajería, lo que convierte a WhatsApp y RCS en el estándar de contacto y fidelización. Su apertura hacia conexiones conversacionales confirma que la tecnología se ha convertido en el medio para establecer conexiones más humanas y eficientes.

El sector mexicano ha evolucionado hacia la madurez, donde los principales actores del comercio digital en el país apuestan por un modelo que prioriza la personalización y la construcción de confianza como ejes de la rentabilidad a largo plazo.



Source: Mexicomex Comunicae