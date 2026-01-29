Cloudbeds revela Cloudbeds Collection: las propiedades de México que redefinen la hotelería independiente

La selección global de 100 propiedades destaca a los hoteles, resorts y alojamientos únicos de México que están liderando el futuro de la industria mediante el diseño, la cultura y la innovación

Cloudbeds ha anunciado hoy el lanzamiento de Cloudbeds Collection, una selección global de 100 establecimientos hoteleros independientes que están dando forma al futuro del sector. Entre esta lista de élite, México destaca con una fuerte representación de propiedades que van desde santuarios en la selva de Tulum y joyas coloniales en San Miguel de Allende, hasta conceptos de vanguardia en la Ciudad de México y Acapulco.

Con presencia en más de 30 países, Cloudbeds Collection reúne una variada cartera en los cinco continentes. Las propiedades mexicanas seleccionadas reflejan cómo los hoteleros nacionales están optando por la independencia como estrategia deliberada, creando empresas distintivas en profunda sintonía con la riqueza cultural y natural del país.

«Estas propiedades son expresiones físicas de los hoteleros que hay detrás de ellas», afirma Adam Harris, CEO y cofundador de Cloudbeds. «Cloudbeds Collection abarca toda la gama de lo que puede ser la hostelería hoy en día, ya que está creada por personas que han decidido hacer las cosas de forma diferente, a propósito. Su independencia es intencionada y se refleja en cada detalle de la experiencia del huésped».

Las siguientes propiedades en México han sido reconocidas dentro de la lista inaugural de los 100 mejores por su creatividad, impacto y visión audaz:

Aldea Kuká

Un hotel boutique ecológico con bungalows privados diseñados para la relajación y exclusividad.

Alma Maya Resort

Cuenta con burbujas y domos geodésicos inmersos en la selva para una experiencia de «cápsula del tiempo».

Azulik

Una obra maestra arquitectónica sin luz eléctrica, donde el arte y la naturaleza convergen.

Bellwort Hotel

Un elegante retiro solo para adultos en la vibrante colonia Lafayette.

Casa Hoyos

Un santuario de diseño en una casona restaurada del siglo XVII, con decoración artesanal ecléctica.

Colibri Boutique Hotels

Una colección de propiedades frente al mar reconocidas por Small Luxury Hotels of the World.

Colima 71

Un exclusivo hotel de diseño en Roma Norte que mezcla modernidad con auténtica hospitalidad mexicana.

Copal Tulum Hotel

Un hotel boutique inspirado en el bienestar, diseñado para honrar el paisaje maya.

Hacienda Santo Cristo

Un «Castillo Mexicano» del siglo XVI convertido en hotel, destacando la cocina y arquitectura regional.

Hotel Catedral

Ubicado a pasos del Zócalo, cuenta con una antigua ruina piramidal azteca dentro del lobby.

Hotel Encanto Acapulco

Anidado en Brisas Marqués con vistas espectaculares a la bahía y una arquitectura sin límites.

Rubi Tulum

Villas de lujo y penthouses que rodean una piscina estilo cenote.

Selina Mexico

Una red de hoteles y hostales de estilo de vida para nómadas digitales y exploradores.

The Yellow Capsule

El primer hotel cápsula boutique en Cancún, con cápsulas de descanso de alta tecnología.

Wander Cabins

Cabañas aisladas en las montañas diseñadas para desconectar y explorar la naturaleza.

Ganador del Premio del Público

Junto con la colección completa, Cloudbeds anunció el ganador del Premio del Público. Seleccionado entre una lista de 15 finalistas, Viajero Hostels fue elegido por el público por su enfoque comunitario de la hospitalidad. Con una fuerte presencia en la región, Viajero Hostels crea espacios con raíces culturales en toda América Latina que enfatizan la conexión y las experiencias compartidas.

Para ver la colección completa de Cloudbeds y explorar las historias que hay detrás de cada establecimiento, visitar www.cloudbeds.com/es/cloudbeds-collection/.

Sobre Cloudbeds

Cloudbeds es el único motor de crecimiento inteligente para la hostelería, una plataforma unificada en la que confían los hoteleros más ambiciosos del mundo en 150 países. Construido para desafiar los límites de las pilas tecnológicas obsoletas, Cloudbeds conecta las operaciones, los ingresos, la distribución y la experiencia del huésped en un sistema potente e intuitivo. La plataforma se mejora con Signals, un modelo de IA de hostelería que brinda a los hoteleros el poder de anticipar la demanda, ejecutar operaciones más inteligentes y diseñar experiencias para los huéspedes más personales y rentables a escala.

Fundada en 2012, Cloudbeds ha obtenido los máximos honores de Hotel Tech Report (Mejor PMS, Sistema de Gestión Hotelera y Channel Manager, 2021–2026), los World Travel Awards (Mejor Proveedor Mundial de Soluciones PMS Hoteleras, 2022) y Technology Fast 500 de Deloitte (2024)