Chakray Consulting cierra 2025 con resultados históricos y consolida su crecimiento en Latinoamérica

La compañía cierra un año histórico en facturación, crecimiento de clientes y reconocimiento profesional, reafirmando su posicionamiento como socio estratégico de integración y transformación digital en la región

Chakray Consulting, empresa multinacional tecnológica especializada en soluciones empresariales y servicios de consultoría, ha presentado los resultados de su operación en Latinoamérica, correspondientes al ejercicio de 2025. Estos muestran un crecimiento superior al del año pasado y, según la empresa, están enfocados en la ejecución de una estrategia a largo plazo en la región.

Incremento de la facturación en un 50 %

En 2025, Chakray Consulting superó sus cifras de facturación en un 50 % en Latinoamérica, lo que supone un récord de crecimiento respecto al año anterior y, asimismo mantuvo sus márgenes de rentabilidad. Con estos resultados, la empresa pretende demostrar la madurez de su modelo de negocio y la eficiencia de su equipo.

Por otro lado, junto con el crecimiento financiero y el fortalecimiento de la relación con sus clientes actuales, la empresa ha ampliado su cartera incorporando organizaciones de sectores clave en la región. Este año se han sumado, entre otros, dos nuevos bancos en Venezuela. Así, Chakray consolida su presencia en el sector financiero iberoamericano.

«Nuestra estrategia siempre ha estado ligada a nuestra propuesta de valor: contribuimos a la operatividad y al negocio de nuestros clientes. Estos resultados confirman que vamos por el camino correcto, siguiendo el principio que repetían mi abuelo y mi padre: ‘paso corto, vista larga’. La evolución de nuestros clientes marca también la nuestra», señala Lucas Bengoechea, director general de Chakray Consulting Latam.

Comprometidos con el talento y la mejora continua de la plantilla

Del mismo modo, el desempeño de la empresa fue reconocido mediante el premio al talento de su equipo: Edson López, ingeniero DevOps de Chakray Consulting México, fue distinguido con el galardón WSO2 Certified Professional of the Year 2025, que reconoce tanto el dominio técnico como la contribución activa a la adopción y transformación de soluciones empresariales basadas en la plataforma WSO2.

«Detrás de cada logro hay un equipo comprometido con cada proyecto. Nos enfocamos en crear una cultura basada en la colaboración y con una visión clara de cómo la tecnología debe impactar directamente en el desempeño del negocio. Felicitamos a Edson por este reconocimiento y confiamos en que sea solo el inicio de muchos logros más», añade Jesús Navarro, director técnico en Chakray Consulting Latam.

Sobre Chakray

Chakray Consulting es una firma de integración y servicios de tecnología que conecta aplicaciones, datos y procesos mediante soluciones de integración, APIs, automatización e iPaaS en entornos híbridos y multicloud.

A través de un enfoque estratégico, técnico y orientado a resultados, la compañía acompaña a sus clientes en la optimización de sus operaciones, la escalabilidad de sus plataformas y la generación de impacto real y sostenible en el negocio.