Celebran Commencement UDEM Primavera 2025 con la participación del astronauta José Hernández

Con la participación de José Hernández, astronauta mexicoamericano, como orador huésped, la Universidad de Monterrey celebró el Commencement UDEM Primavera 2025, el festejo del inicio de la vida profesional de sus recién graduados y graduadas, después de tres jornadas de graduaciones del 3 al 5 de junio

El astronauta mexicoamericano José Hernández compartió con la generación Primavera 2025 de la Universidad de Monterrey que la perseverancia es clave para el éxito.

Entre un total de 851 estudiantes de la UDEM, el también empresario, ingeniero y ganador de la Medalla de Servicio de la NASA se sumó a la celebración del Commencement UDEM del semestre Primavera 2025, ceremonia que simboliza el inicio de las vidas profesionales de quienes se gradúan.

La presencia de José Hernández como orador huésped añadió un toque especial a la noche memorable. La ceremonia del festejo fue presidida por Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo de la UDEM. Lo acompañaron vicerrectores, decanos de Escuelas y Facultades.

Un momento cumbre de la noche fue el reconocimiento a tres estudiantes con el máximo galardón de la UDEM: el grado Summa Cum Laude. Este honor se otorgó a quienes, durante sus estudios de profesional, destacaron por su sobresaliente desempeño académico y su formación integral. La distinción fue otorgada a: Alondra Naranjo Pérez, de la Licenciatura en Derecho; Eduardo Antonio Saldaña Abrego, de la Licenciatura en Economía; y Leslie Fabiola López Rosales, de la Ingeniería en Tecnologías Computacionales.

Durante su mensaje a las y los graduandos, José Hernández, cuya inspiradora historia de superación fue retratada en la película A million miles away, exhortó a los graduados a verse como agentes de cambio.

«Hoy me gusta pensar en cada uno de ustedes como un agente de cambio, pero aquí va un recordatorio: cambiar el mundo no requiere fama, no requiere fortuna; el cambio puede ocurrir donde sea y lo puede provocar cualquiera, incluyéndote a ti», dijo a las y los graduados, «la verdadera pregunta es: ¿cómo será el mundo después de que tú lo hayas cambiado?, como optimista que soy, creo que será un lugar mejor, gracias a ti».

El astronauta también compartió su Estrategia de los 3 Elementos para el Éxito. La primera etapa consistía en conocer los requisitos mínimos, como educación y experiencia. La segunda, en estudiar a las personas que querían ser, observando a la competencia y preguntándose qué tenían ellos que uno no. La tercera, en distinguirse estratégicamente.

«Asume riesgos; sal de tu zona de confort; y nunca, nunca te rindas», les pidió.

Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo UDEM, exhortó a los nuevos profesionistas y posgraduados. «Involúcrense; aunque sea con una pequeña acción, en su comunidad, su Iglesia, su colonia o la causa que más les mueva; todo suma; sus ideas, su energía, su visión pueden contagiar a otros para construir una sociedad más justa y sostenible», apuntó.

Isabella Navarro Grueter, vicerrectora de Formación Integral, dirigió el rito de cambio de borla y el intercambio de fistoles. En representación de la generación, la graduada Sabrina González Aleu Orozco, del programa académico de Arquitectura, ofreció un mensaje, en el que señaló que a la actual generación le corresponde seguir sembrando.

También se celebró una misa, oficiada por monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, para dar gracias por la generación que se graduó.



