Cebra presenta ALIADOS 2025 en México junto a Media Source by Cebra y SmartUp para impulsar el crecimiento empresarial con IA

El Founder & Global CEO de Cebra —Partner of the Year 2024 LATAM de HubSpot— lidera la tercera edición de ALIADOS, en un evento que conecta Inteligencia Artificial con estrategias de crecimiento comprobadas

Héctor Lascar, Founder & Global CEO de Cebra, reconocido líder en transformación digital en Latinoamérica, presenta la tercera edición de ALIADOS el próximo 10 de noviembre en la Ciudad de México.

Este encuentro reunirá a líderes de marketing, tecnología e innovación para demostrar cómo la Inteligencia Artificial se convierte en motor del crecimiento empresarial cuando se combina con estrategias comprobadas y alianzas estratégicas.

Organizado por Cebra —Partner of the Year 2024 LATAM de HubSpot— junto a Media Source by Cebra, el evento se llevará a cabo en ISDI Escuela de Negocios, de 15:30 a 21:30 horas, y marcará un nuevo capítulo en la consolidación de Cebra en México, tras su unión con la agencia local Media Source.

Una alianza que potencia el crecimiento en México

La unión entre Cebra y Media Source, agencia mexicana experta en inbound marketing y aliada de HubSpot y Google desde 2011, dio origen a Media Source by Cebra: una firma que combina la innovación, creatividad y presencia internacional de Cebra con la experiencia local y profundo conocimiento del mercado mexicano de Media Source.

«Esta alianza representa un paso firme para construir una marca de impacto en México. Media Source aporta una historia valiosa y un equipo que potencia la propuesta de Cebra en la región», señaló Héctor Lascar.

ALIADOS 2025: Inteligencia Artificial y crecimiento estratégico

El evento está dirigido a profesionales y empresas que buscan integrar la Inteligencia Artificial en sus estrategias de marketing, ventas y crecimiento. Los asistentes podrán acceder a charlas magistrales, demostraciones en vivo y casos reales de éxito que muestran resultados medibles.

«ALIADOS refleja nuestra convicción de que el verdadero poder está en las alianzas estratégicas. Por eso reunimos a HubSpot, Media Source y Smartup —partners que comparten nuestro ADN de resultados— para mostrar cómo las empresas pueden crecer de manera exponencial», afirmó Héctor Lascar.

Los contenidos se estructuran en tres pilares principales:

HubSpot presentará «Loop: la nueva metodología que hará crecer tu negocio», con Lizet Quintero y Alejandro Chiossone, quienes revelarán el framework que está revolucionando el escalamiento empresarial.

Cebra, Media Source by Cebra y Smartup liderarán la charla «El Loop del crecimiento: del concepto a la ejecución», con Héctor Lascar, Bernardo Salazar e Iván Palomera, quienes compartirán casos reales sobre cómo la IA redefine al consumidor, los datos y las métricas de éxito.

El panel «Transformar o ser transformado», con expertos de Evidente AI, Pipeline Capital Group y Roll, abordará cómo la Inteligencia Artificial y los agentes inteligentes están redefiniendo los modelos de crecimiento empresarial.

Cebra: Partner of the Year LATAM 2024

Cebra fue reconocida como Partner of the Year 2024 y Elite Solutions Partner de HubSpot, distinciones que consolidan su liderazgo en Latinoamérica por generar el mayor impacto en ventas y adopción tecnológica.

Con presencia en Chile, México y Brasil, Cebra se especializa en transformación digital e implementación de estrategias de crecimiento basadas en tecnología, automatización e inbound marketing, ayudando a empresas a escalar sus operaciones y maximizar el retorno de sus inversiones.

Media Source by Cebra: experiencia local, impacto global

Media Source by Cebra es el resultado de la integración entre Cebra y Media Source, agencia mexicana con más de una década de experiencia transformando sitios web en activos comerciales de alto impacto para empresas B2B.

Esta alianza consolida una propuesta única en México, combinando estrategia, innovación y tecnología de vanguardia para impulsar la transformación digital de empresas en toda la región.



Source: Mexicomex Comunicae