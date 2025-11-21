Broadway International Film Festival celebrará su primera edición en Cuernavaca, Morelos, 2025

El BIFF anuncia su rueda de prensa que se llevará por primera vez a cabo en Cuernavaca, Morelos, el día jueves 20 de noviembre a las 3 pm en Cinemex Plaza Bugambilia

El BIFF anuncia su rueda de prensa que se llevará por primera vez a cabo en Cuernavaca, Morelos, el día jueves 20 de noviembre a las 3 pm en Cinemex Plaza Bugambilia.

Seguido la rueda de prensa, El Broadway International Film Festival (BIFF) celebrará su primera edición en México el día viernes 21 y sábado 22 de noviembre de 2025, en Cinemex Plaza Bugambilia, Sala 4, consolidando su expansión como uno de los festivales internacionales de cine más prestigiosos del mundo.

Fundado hace más de 18 años en Los Ángeles, California, el BIFF ha recibido miles de películas de más de 123 países, promoviendo la diversidad, el talento emergente y la conexión entre el cine independiente y las grandes industrias cinematográficas.

El festival llega a Cuernavaca con la misión de fortalecer los lazos culturales entre México, Estados Unidos y el mundo, posicionando a Morelos como un nuevo epicentro de creatividad y producción audiovisual.

Programa y apertura

El inicio oficial del festival será el día, viernes 21 de noviembre a las 3:00 p.m., también en Sala 4, con la proyección inaugural del cortometraje «Rose Colored Glasses», escrito y producido por la actriz mexicana Valentina Sumavsky, originaria de Cuernavaca.

A partir de entonces, el público podrá disfrutar de una selección internacional de películas, conferencias y actividades especiales a lo largo del fin de semana, en una experiencia cinematográfica única.

Invitados especiales

Emilio Vega, Fundador del Broadway International Film Festival.

Maritza Olivares, Reconocida Actriz mexicana y Directora del festival.

Valentina Sumavsky, Actriz, Productora y Directora del festival.

Patricia Lara Ladd, Escritora y Conferencista Internacional de Negocios.

Jesús Galindo, Director de cine.

Sobre BIFF

El Broadway International Film Festival nació en Los Ángeles con el propósito de rendir homenaje al arte cinematográfico desde sus raíces en Broadway y Hollywood hasta las producciones contemporáneas. Su compromiso con la excelencia artística y el impulso de nuevas voces lo han convertido en una plataforma de referencia para cineastas de todo el mundo.

La edición BIFF Cuernavaca 2025 representa un nuevo capítulo en esta historia, invitando a la comunidad artística, empresarial y académica a unirse en la celebración del séptimo arte.

Boletos: Disponibles en: https://cinemex.com y en el enlace de la biografía oficial del festival.



Source: Mexicomex Comunicae