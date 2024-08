Brier & Thorn refuerza su oferta en ciberseguridad con la colaboración estratégica de Tego Cyber

/COMUNICAE/

Brier & Thorn, proveedor global líder en servicios de seguridad gestionados, ha anunciado una expansión de su colaboración con Tego Cyber. Esta nueva alianza, que se centra en la integración de inteligencia de amenazas avanzada en los servicios de Detección y Respuesta Gestionada (MDR) de Brier & Thorn, promete mejorar significativamente las capacidades de detección de amenazas y reducir el tiempo medio de detección (MTTD) para sus clientes

Brier & Thorn México, un destacado proveedor global en servicios gestionados de seguridad (MSSP), ha anunciado la expansión significativa de su colaboración con Tego Cyber Inc. (OTCQB: TGCB), una empresa líder en el ámbito de la ciberseguridad, especializada en inteligencia de amenazas, herramientas de detección y correlación. Esta ampliación de la relación estratégica incluye la integración de la inteligencia de amenazas avanzada de Tego en los servicios de Detección y Respuesta Gestionada (MDR) ofrecidos por Brier & Thorn. Esta integración permitirá a Brier & Thorn mejorar sustancialmente sus capacidades de detección de amenazas y optimizar el Tiempo Medio de Detección (MTTD), proporcionando un valor añadido crucial a su base de clientes y fortaleciendo la protección contra ciberamenazas.

Además, esta alianza estratégica tiene un impacto significativo en el mercado de ciberseguridad en México y Latinoamérica. La colaboración entre Brier & Thorn y Tego Cyber facilita la introducción de herramientas de alta gama y proporciona acceso a inteligencia de amenazas avanzada a empresas en la región, elevando el nivel de seguridad disponible y abordando necesidades críticas de protección.

Bobby Mikkelsen, CEO y CFO de Tego Cyber, comentó: «Este año hemos invertido considerablemente en fortalecer nuestras relaciones con socios estratégicos clave. Brier & Thorn ha sido un excelente socio, y estamos entusiasmados de ampliar nuestra colaboración para explorar nuevas oportunidades de negocio. La inteligencia de amenazas contextual y accionable que ofrecemos no solo añadirá un valor significativo a la oferta de Brier & Thorn, sino que también generará nuevas oportunidades de ingresos recurrentes para nosotros al atraer a un mayor número de usuarios que se beneficiarán de nuestras soluciones avanzadas».

Por su parte, Carolina Ruiz González, CEO de Brier & Thorn, expresó: «Estamos muy emocionados de anunciar la expansión de nuestra alianza con Tego Cyber. Esta mejora nos permitirá integrar inteligencia de amenazas accionable en nuestros servicios de manera más efectiva, reduciendo significativamente los falsos positivos generados por herramientas EDR, XDR y SIEM. Esto permitirá a nuestro equipo enfocarse en lo que realmente importa: responder a las amenazas reales y reforzar la seguridad de nuestros clientes. Esta alianza reafirma nuestro compromiso de proporcionar soluciones de ciberseguridad, de vanguardia que atiendan las necesidades críticas de nuestros clientes en México y Latinoamérica».

Acerca de Brier & Thorn México

Brier & Thorn es un proveedor multinacional líder en servicios gestionados de seguridad (MSSP) con más de una década de experiencia en operaciones de seguridad integrales. El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) independiente de productos está diseñado para proporcionar una protección completa, asegurando que organizaciones de todos los tamaños reciban el más alto nivel de experiencia en seguridad. La visión es democratizar la Detección y Respuesta Gestionada (MDR), haciendo que capacidades de seguridad sofisticadas sean accesibles no solo para las corporaciones más grandes, sino también para empresas de todos los tamaños, desde Main Street hasta Wall Street. En Brier & Thorn, están dedicados a nivelar el campo de juego en ciberseguridad, asegurando que cada organización, sin importar su tamaño, se beneficie de operaciones y experiencia en seguridad de primer nivel. Para más información, se puede visitar www.brierandthorn.com

Acerca de Tego Cyber Inc.

Tego Cyber Inc. fue fundada para mitigar la disparidad en el mercado de caza de amenazas cibernéticas, correlación e inteligencia de amenazas. La empresa se centra en desarrollar soluciones para inteligencia de amenazas y caza/correlación autónoma de amenazas. El feed de inteligencia de amenazas curado de Tego no solo contiene una lista integral de indicadores de compromiso, sino que también proporciona contexto adicional con detalles específicos necesarios para contrarrestar amenazas, permitiendo que los equipos de seguridad dediquen menos tiempo a buscar indicadores disjuntos. El motor de correlación de amenazas de Tego se integra con las principales plataformas de seguridad y lagos de datos para identificar amenazas proactivamente. El motor de correlación de amenazas de Tego permite a los equipos de seguridad encontrar amenazas más rápidamente mediante feeds de datos curados, búsquedas rápidas y potentes a través de grandes conjuntos de datos dispares y visualizaciones amigables que ayudan a reducir el tiempo de detección y respuesta. Para más información, se puede visitar www.tegocyber.com.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae